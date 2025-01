Fuat Çapa: Gelecek sezon için her mevkiye 4-5 oyuncu bakıyoruz

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig’de 3’ncü sırada bitirdikleri sezonun ilk yarısını ve sezon sonu planlanan transfer çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. 2024-2025 Süper Lig sezonuna başlarken geçtiğimiz sezondan daha iyi bir sezon geçirmeyi planladıklarını ancak bu kadar üst sıralarda olmayı tahmin etmediklerini söyleyen Fuat Çapa, “Geçtiğimiz sezon Marcus hoca ile birlikte belirlenen oyun planı ve takım birlikteliği bu sezon için artı oldu. Bu sezonun ilk yarısı bizim için gayet güzel geçti diyebilirim. Sezona başlamadan önce hazırlık dönemimizi çok iyi geçirdik. Thomas hoca ile anlaşmadan önce kendisinden nasıl bir oyun istediğimizi anlatmıştık. Bu da gayet olumlu şekilde takıma yansıdı. Ligin ilk yarısında açıkçası bu kadar yukarılarda olacağımızı düşünmüyorduk” diye konuştu.

Ligin ikinci yarısının daha zor ve çekişmeli geçeceğini belirten Fuat Çapa, “Bu sezonu geçtiğimiz sezona göre daha iyi geçireceğimizden emindik. Çünkü hazırlık dönemini birlikte geçiren bir oyuncu grubumuz vardı. Geçtiğimiz sezon performansının altında kalan, adaptasyon problemi yaşayan oyuncularımız vardı. Bunları güzel bir şekilde aşmış olduk. Hocamızın oyun felsefesini ilk günden itibaren oyuncularımıza yansıtması sahada çok güzel şekilde karşılığını verdi. Bu da direkt sonuca yansıdı. Bunlardan dolayı güzel bir ilk yarı geçirdik. Ancak önemli olan ikinci devredir. Türkiye’de ikinci devre daha çekişmeli ve çetin geçiyor. Bununda bilincindeyiz. İlk devrede daha çok rakibe göre puanlar nasıl alınır sorusuna bakarak oynuyoruz. Biz de hem oyunumuzu hem de oyuncularımızı geliştirerek ligde bulunduğumuz yeri korumaya çalışıyoruz. Bunun içinde yarın, bugünden daha da fazla çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü çok geniş bir kadroya sahip olmadığımızı bilmemiz gerekiyor. Bugüne kadar ligi 14-15 oyuncu ile oynadık. Sonradan giren oyuncular bize çok fazla katkı sağladı. Yerli oyuncuların karakter anlamında inanılmaz bir kişilik koyup yabancı oyuncularımıza aidiyet duygusunu aşılaması bizi çok sevindirdi. Kaliteli ve karakterli oyuncularımız ile birlikte takım olarak güzel bir sinerji oluştuğunu söyleyebilirim. Bu durum saha içi ve saha dışında da geçerli. Bu özelliğimizi ikinci devrede de devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"İLERLEYEN DÖNEMLERDEKİ KONUMUMUZA GÖRE A, B VE C PLANLARINI UYGULAYACAĞIZ"

Sezon sonu takımın bulunduğu konuma göre transfer çalışmalarını yürüteceklerini söyleyen Çapa, “Bizler oynadığımız sezonda, bir sonraki sezonun planlamasını yaparak çalışıyoruz. Sadece bulunduğumuz gün için çalışırsak o zaman gelecek sezon için geç kalmış oluruz. Şu anda bizim elimizde 2-3 farklı senaryo var. Bunlardan bir tanesi ligi ilk 5 içerisinde bitirirsek yapacağımız hamlelerle ilgili. İkincisi de ligi hangi sıralamada bitirirsek ona göre oluşturacağımız planlama ile ilgili. Bir de tabii ki bu durumun bütçe boyutu var. Bu planlarımızın ikisi de bütçeye bağlı durumlardır. Biz şu anda her mevki için 4-5 ayrı alternatif oyuncu portföyü oluşturduk. Onları izlemeye başladık. Görüntüler ve veriler ile şu anda takip ediyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren de fiziki olarak oyuncuları izleyip, gelecek sezon için ona göre planlama yapacağız. Her mevkiye 4-5 ayrı oyuncuya bakmamızın nedenlerinden bir tanesi sözleşmesi biten oyuncularımızdan dolayıdır. Diğer bir neden ise performansı üst düzey olan futbolcularımıza gelecek tekliflerde olası takımdan ayrılma durumları için alternatif olarak elimizde değerlendirebileceğimiz oyuncuların hazır olmasıdır. Yani bizler için yoğun bir süreç başladı. Ama bu süreçte birden fazla odak noktamız bulunuyor. Ligin ilerleyen dönemlerdeki konumumuza göre A, B ve C planlarını durumlara göre uygulayacağız” dedi.