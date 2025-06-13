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        Haberler Gündem 3. Sayfa FSM Köprüsü'nde kaza: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        FSM Köprüsü'ndeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 20:07 Güncelleme: 13.06.2025 - 20:07
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        FSM Köprüsü'nde kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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        Köprünün Avrupa Yakası girişinde yaşanan kazada, arızalandığı için sürücü A.P. tarafından emniyet şeridine çekilen otomobile, M.K'nin kullandığı motosiklet arkadan çarptı.

        Aynı yönde ilerleyen bir başka motosiklet de kazaya karışan motosiklete çarpıp devrildi.

        Kazada A.P, M.K, C.Ç. ve M.Y. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsü M.K, hastanede hayatını kaybetti.

        Polisin kazayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

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