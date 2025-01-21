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        Haberler Kültür-Sanat Frida Kahlo'nun Günlükleri sergisi yeniden İstanbul'da

        Frida Kahlo'nun Günlükleri sergisi yeniden İstanbul'da

        Özgün otoportreleri, çektiği acılar, acı karşısındaki cesareti ve inatçılığı, tutkulu aşkı, sıra dışı yaşamı ve sanatıyla yirminci yüz yılın en önemli kadın ressamlarından biri olan Frida Kahlo'nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan Frida Kahlo'nun Günlükleri sergisi gördüğü yoğun ilgi üzerine 23 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde yeniden kapılarını açıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 14:58 Güncelleme: 21.01.2025 - 14:59
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        Frida Kahlo'nun Günlükleri sergisi yeniden İstanbul'da
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        20. yüzyılın önde gelen Meksikalı ressamlarından Frida Kahlo'nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan dünyadaki ilk sergi olma özelliğini taşıyan Frida Kahlo'nun Günlükleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul ve Antalya'da sanatseverlerle buluşmuştu.

        İki ayda 75 bin kişinin ziyaret ettiği Frida Kahlo'nun Günlükleri sergisi yoğun ilgi üzerine İstanbul'da yeniden sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

        Proje Yönetmenliğini Cengiz Ayyıldız ve Koray Özdemir, eş küratörlüğünü Ayşe Demirci ve Dilay Duman'ın yaptığı, fiziksel ve dijitalin bir kombinasyonu olan ''phygital'' sergi; 23 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde yeniden kapılarını açacak.

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        YENİ NESİL TEKNOLOJİLERLE BENZERSİZ DENEYİM

        Fiziksel ve dijitalin bir kombinasyonu olan "phygital" sergi; Kahlo'nun içsel dünyasına ve sanatsal yolculuğuna derin bir bakış açısı sunuyor. Yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş interaktif deneyim alanlarından dijital enstalasyonlara kadar birçok yeni nesil teknolojinin kullanıldığı sergi, ölümünden 70 yıl sonra bile ikonik bir figür olarak ışıldayan Frida Kahlo'nun evrenine dokunma imkanı sağlıyor.

        Frida Kahlo'nun aşkı Diego Rivera, ilham kaynağı olarak sanatındaki duygusal fırtınalara yön verirken, sergi bu derin ilişkinin izlerini de gözler önüne seriyor. Frida Kahlo'nun günlüklerinde yer alan düşünceler, duygular ve ilham kaynaklarıyla doğrudan bir etkileşim kurma fırsatı sunan sergi, ziyaretçilere unutamayacakları benzersiz bir deneyim vadediyor.

        Tutkunun, acının ve sanatın derin izlerini keşfetme fırsatı sunan Frida Kahlo'nun Günlükleri, 23 Mart'a kadar AKM'de görülebilir.

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        #Frida Kahlonun Günlükleri
        #AKM
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