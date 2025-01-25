Freiburg: 1 - Bayern Münih: 2 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 19. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Freiburg'u 2-1 mağlup etti. Harry Kane ile Kim Min-Jae'nin golleriyle kazanan lider Bayern Münih, puanını 48'e yükseltti. Freiburg ise haftayı 27 puanla tamamladı.
Almanya Bundesliga'nın 19. haftasında Freiburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Europa-Park Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Bayern Münih oldu.
Bayern Münih, 15. dakikada Harry Kane'in golüyle öne geçti. Kim Min-Jae, 54. dakikada farkı ikiye çıkardı.
Freiburg'un tek golü 68. dakikada Matthias Ginter'den geldi.
Ligde üst üste 5. galibiyetini elde eden Bayern Münih, puanını 48'e çıkardı ve liderlik koltuğundaki yerini korudu. Freiburg ise üst üste üçüncü yenilgisini aldı ve 27 puanda kaldı.
Bayern Münih, gelecek hafta Holstein Kiel'i ağırlayacak. Freiburg ise Bochum deplasmanına gidecek.