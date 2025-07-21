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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred: Hazırlık kampına hazır geldim - Fenerbahçe Haberleri

        Fred: Hazırlık kampına hazır geldim

        Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Fred, hazırlık kampına hazır geldiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 00:38 Güncelleme: 21.07.2025 - 00:38
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        "Hazırlık kampına hazır geldim"
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        Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Fred, Portekiz 2. lig ekiplerinden Uniao de Leiria'yı 2-0 yendikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Brezilyalı oyuncu, hazırlık karşılaşmalarının Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesinde iyi prova olduğunu belirtti.

        "HAZIRLIK KAMPINA HAZIR GELDİM"

        Zorluk seviyesinin artmasının kendileri açısından değerli olduğunu dile getiren Fred, "Oynadığımız ilk 2 maç bizler için iyiydi. Seviyemizi her zaman en üst seviyede tutmaya çalışmalıyız. Tatil döneminde çalışmalarımızı bireysel sürdürüyoruz, ben de böyle yaptım. Tatil dinlenme fırsatı ama tatil sonuna doğru çalışmalara başlamak gerekiyor. Hazırlık kampına hazır gelmemiz gerekiyor. Ben de öyle yaptım." ifadelerini kullandı.

        BARTUĞ ELMAZ'A ÖVGÜ

        Fred, maçta oyundan alınmayan Bartuğ Elmaz'a ilişkin soruya ise "Bartuğ'un kalitesini zaten biliyoruz. Kendisi geçen sezon başka takıma kiralık gitti. Orada da iyi performans sergiledi. Yaşça daha büyük futbolcular olarak ona yardım etmeye çalışıyoruz. Gelişmeye umarım devam eder. Her zaman onların gelişimine yardımcı olmak istiyoruz." şeklinde yanıt verdi.

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