Fransızlar yazdı: Real Madrid'de 10 numara kararı!

Mbappe'nin numara değişikliği talebinde bulunmadığı ancak Real Madrid yönetiminin bu kararı kendi inisiyatifiyle aldığı öğrenildi. Fransız yıldızın 10 numaraya geçmesi, kulüp için sadece sportif değil aynı zamanda ticari anlamda da büyük bir adım. Mbappe'nin 9 numaralı formasıyla halihazırda yüz binlerce satış yapan Real Madrid, şimdi de 10 numarayla rekorları altüst etmeye hazırlanıyor.