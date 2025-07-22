Fransızlar yazdı: Real Madrid'de 10 numara kararı!
Real Madrid'de Luka Modric'in veda etmesinin ardından 10 numaralı forma boşa düştü. İspanyol ekibinde; 10 numaralı forma için Arda Güler ve Kylian Mbappe öne çıktı. L'Equipe'in haberine göre ise; Modric'in ayrılığıyla boşalan 10 numaralı formayı Kylian Mbappe devralacak. İşte son durum...
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Real Madrid, efsane isimlerinde Luka Modric'e geçtiğimiz günlerde veda etti. Hırvat futbolcunun takımdan ayrılmasıyla birlikte 10 numaralı formayı kimin devralacağı merak konusu oldu.
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İspanyol basınından Marca; 10 numaralı formaya en güçlü aday olarak Arda Güler ve Kylian Mbappe'yi öne çıkardı.
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L'Equipe'in haberine göre ise; Modric'in ayrılığıyla boşalan 10 numaralı formayı Kylian Mbappe devralacak. Fransız yıldız, gelecek sezondan itibaren Real Madrid'de bu ikonik numarayla sahaya çıkacak.
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Mbappe'nin numara değişikliği talebinde bulunmadığı ancak Real Madrid yönetiminin bu kararı kendi inisiyatifiyle aldığı öğrenildi. Fransız yıldızın 10 numaraya geçmesi, kulüp için sadece sportif değil aynı zamanda ticari anlamda da büyük bir adım. Mbappe'nin 9 numaralı formasıyla halihazırda yüz binlerce satış yapan Real Madrid, şimdi de 10 numarayla rekorları altüst etmeye hazırlanıyor.
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DİĞER ADAY ARDA GÜLER!
Bir diğer adayın ise milli futbolcumuz Arda Güler olduğu aktarıldı. Bu sezon Xabi Alonso ile ilk 11'e yerleşen Arda, 10 numara için en güçlü adaylardan birisi.
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Milli yıldızın, 10 numarayı taşıyacak kaliteye ve profile sahip olduğu aktarıldı.
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Öte yandan Arda'nın da 10 numaralı formayı giymek istediği belirtildi.
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MODRIC'TEN ARDA'YA JEST!
Luka Modric, Real Madrid'deki son maçının ardından maçta giydiği formayı Arda Güler'e hediye etti. İki futbolcu, bu hediyeyle birlikte duygu dolu anlar yaşadı.