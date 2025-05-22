Fransızlar duyurdu: Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Victor Osimhen için kötü haber Fransa'dan geldi. Fransız medyası, Victor Osimhen'in son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile imza aşamasında olduğu iddia etti. İşte detaylar...
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Galatasaray'ın bu sezon kazandığı çifte kupada önemli rol oynayan Victor Osimhen, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
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Sarı kırmızılılar, Nijeryalı süper starın bonservisini almak istese de Suudi Arabistan'la ekonomik olarak yarışabilecek durumda değil.
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Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin güçlü ekiplerinden Al Hilal, Victor Osimhen'le temas kurdu.
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Haberde, Al Hilal'in oyuncuya son derece cazip bir maaş teklifi sunduğu ve Osimhen'i ikna etmeye yakın olduğu aktarıldı.
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Yıldız futbolcunun, Suudi ekibinin önerisine sıcak baktığı ve kısa süre içinde kararını vermesinin beklendiği ifade edildi.
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Galatasaray'ın bu sezon kazandığı iki kupada büyük pay sahibi olan Osimhen, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 40 maçta 36 gol attı ve 8 asist yaptı.
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