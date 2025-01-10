Fransız ulusal spor gazetesi L'Equipe: "Röportaj için 30 bin Euro talep etti" - Magazin haberleri

Fransız ulusal spor gazetesi L'Equipe: "Röportaj için 30 bin Euro talep etti" - Magazin haberleri

REKLAM advertisement1 Yusuf Dikeç, bu kez Fransız basınının dikkatini farklı bir konuyla çekti. Fransa’nın ünlü spor gazetesi L’Equipe, Dikeç hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Gazete, Yusuf Dikeç’in menajeri ve avukatı Mehmet Ali Akgül’ün, sporcuyla yapılacak röportajlar için 30 bin euro talep ettiğini ileri sürdü. Haberde, röportaj ücreti dışında birçok ilginç şartın da bulunduğu belirtiliyor.

REKLAM L’Equipe’in haberine göre, avukat Mehmet Ali Akgül, yalnızca ücret talep etmekle kalmayıp, röportajda yalnızca spor konularının konuşulmasını, metnin yayınlanmadan önce kendileri tarafından onaylanmasını ve çekilen fotoğrafların Yusuf Dikeç’in mülkiyetinde olmasını şart koşuyor. 30 dakikalık bir görüşme için detaylı ödeme koşullarının belirlenmesi gerektiği de vurgulanıyor.

Bu koşullar, gazetecilik etiği açısından eleştirilirken, milli sporcunun bu taleplerden haberdar olup olmadığı ise bilinmiyor. L’Equipe, Yusuf Dikeç ile iletişim kurmayı denediklerini ancak temsilcisinden yalnızca; “Çok meşgul, 2028 Olimpiyatları’na hazırlanıyor” yanıtını aldıklarını belirtti.

Geçmişte fair-play ve olimpizm değerlerini teşvik ettiğini söyleyen Yusuf Dikeç’in bu iddialarla birlikte eski mütevazı imajından uzaklaştığı yorumları yapılıyor. Spor dünyasında ve medyada tartışmalara yol açan bu gelişmenin ardından, birçok kişi; “Dikeç bu koşullardan haberdar mı?” sorusunu soruyor.

Öte yandan, beIN Sports Türkiye’nin 26 Aralık’ta Yusuf Dikeç’i konuk almak için bu miktarı ödediği iddiası da gündemde. Ancak, bu iddia henüz doğrulanmış değil. Dikeç’in başarılarıyla özdeşleşen basitlik ve tevazu, bu haberlerle birlikte daha farklı bir şekilde algılanmaya başlandı.