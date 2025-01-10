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        Haberler Magazin Fransız ulusal spor gazetesi L'Equipe: "Röportaj için 30 bin Euro talep etti" - Magazin haberleri

        Fransız ulusal spor gazetesi L'Equipe: "Röportaj için 30 bin Euro talep etti"

        Fransız ulusal spor gazetesi L'Equipe, milli atıcı Yusuf Dikeç hakkında dikkat çekici bir iddiada bulundu. Gazete, Dikeç'in röportaj vermek için 30 bin Euro talep ettiğini öne sürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 23:53 Güncelleme: 10.01.2025 - 23:53
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        30 bin Euro'luk iddia
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        Yusuf Dikeç, bu kez Fransız basınının dikkatini farklı bir konuyla çekti. Fransa’nın ünlü spor gazetesi L’Equipe, Dikeç hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

        Gazete, Yusuf Dikeç’in menajeri ve avukatı Mehmet Ali Akgül’ün, sporcuyla yapılacak röportajlar için 30 bin euro talep ettiğini ileri sürdü. Haberde, röportaj ücreti dışında birçok ilginç şartın da bulunduğu belirtiliyor.

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        L’Equipe’in haberine göre, avukat Mehmet Ali Akgül, yalnızca ücret talep etmekle kalmayıp, röportajda yalnızca spor konularının konuşulmasını, metnin yayınlanmadan önce kendileri tarafından onaylanmasını ve çekilen fotoğrafların Yusuf Dikeç’in mülkiyetinde olmasını şart koşuyor. 30 dakikalık bir görüşme için detaylı ödeme koşullarının belirlenmesi gerektiği de vurgulanıyor.

        Bu koşullar, gazetecilik etiği açısından eleştirilirken, milli sporcunun bu taleplerden haberdar olup olmadığı ise bilinmiyor. L’Equipe, Yusuf Dikeç ile iletişim kurmayı denediklerini ancak temsilcisinden yalnızca; “Çok meşgul, 2028 Olimpiyatları’na hazırlanıyor” yanıtını aldıklarını belirtti.

        Geçmişte fair-play ve olimpizm değerlerini teşvik ettiğini söyleyen Yusuf Dikeç’in bu iddialarla birlikte eski mütevazı imajından uzaklaştığı yorumları yapılıyor. Spor dünyasında ve medyada tartışmalara yol açan bu gelişmenin ardından, birçok kişi; “Dikeç bu koşullardan haberdar mı?” sorusunu soruyor.

        Öte yandan, beIN Sports Türkiye’nin 26 Aralık’ta Yusuf Dikeç’i konuk almak için bu miktarı ödediği iddiası da gündemde. Ancak, bu iddia henüz doğrulanmış değil. Dikeç’in başarılarıyla özdeşleşen basitlik ve tevazu, bu haberlerle birlikte daha farklı bir şekilde algılanmaya başlandı.

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        #lequipe
        #Yusuf Dikeç

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