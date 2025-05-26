Fransız first lady Brigitte'den kocası Emmanuel Macron'a tokat

Vietnam'a resmi ziyarette bulunmak için ülkeye giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi first lady Brigitte Macron arasındaki tartışma kameralara yansıdı.

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Uçaktan inmeleri için gazeteci ve bürokrat heyetinin beklediği sırada Brigitte Macron'un eşine tokat attığı görülürken, kameraları fark eden Emmanuel Macron kendisini aşağıda bekleyen heyete selam verdi.

İkili uçaktan beraber inerken, Brigitte Macron'un Emmanuel Macron'un koluna girmediği görüldü.

Elysee Sarayı'ndan yalanlama: Şakalaşıyorlardı

Elysee Sarayı, Brigitte Macron'un eşi Emmanuel Macron'a tokat attığı videonun gerçek olduğunu ancak bağlamından koparıldığını iddia etti.

Elysee'den yapılan açıklama şöyle:

"Bu, Başkan ve eşinin seyahat başlamadan önce son bir kez rahatladıkları bir andı. Komplo teorisyenlerine çiğneyecekleri bir şey vermek için yeterli değil"

Daha önce de tokat yemişti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron 2021 yılında ülkenin güneyindeki Tain beldesine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında bir kişi tarafından tokatlanmıştı.

Ayrıca kalabalıklar içinde yumurtalı saldırıya da uğramıştı.