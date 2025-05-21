Fransa Ligue 1'de 34. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

Fransa Ligue 1'nin 34. haftasının kapanış maçında Strasbourg ve Havre karşı karşıya geldi.

Havre, 34. haftada oynanan mücadelede Strasbourg'u 3-2 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Havre böylece 34 puana yükseldi. Havre'yi ağırlayan Strasbourg ise 57 puanda kaldı.

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Lille, kendi sahasındaki maçta rakibi Reims'i 2-1 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 60'a yükseltti. Konuk ekip Reims ise 33 puanda kaldı.

Marsilya, kendi evinde Rennes'i 4-2 mağlup ederek toplam puanını 65'e çıkardı; konuk ekip Rennes ise haftayı 41 puanda tamamladı.

Paris SG, sahasında ağırladığı Auxerre'yi 3-1 mağlup ederek 84 puana ulaştı; Auxerre ise haftayı 42 puanda kapadı.

Lyon, Angers'i konuk etti ve maçı 2-0 kazanarak toplamda 57 puanın sahibi oldu.

Ligin 34. haftasında Lens ile Monaco karşılaştı. Lens rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Montpellier'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Nantes, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Nice, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Brest'i 6-0 mağlup etti.

Lig'in 34. haftasında Toulouse deplasmanda St Etienne'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Toulouse oldu: Maç 3-2 tamamlandı.