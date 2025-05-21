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        Haberler Spor Futbol Fransa Fransa Ligue 1'de 34. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 34. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        Fransa Ligue 1'de 2024/2025 sezonundaki 34. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Lyon, Paris SG, Marsilya ve Lille üç puanın sahibi oldu. İşte Fransa Ligue 1'de 34. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:30
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        Fransa Ligue 1'de 34. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
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        Fransa Ligue 1'nin 34. haftasının kapanış maçında Strasbourg ve Havre karşı karşıya geldi.

        Havre, 34. haftada oynanan mücadelede Strasbourg'u 3-2 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Havre böylece 34 puana yükseldi. Havre'yi ağırlayan Strasbourg ise 57 puanda kaldı.

        Lille, kendi sahasındaki maçta rakibi Reims'i 2-1 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 60'a yükseltti. Konuk ekip Reims ise 33 puanda kaldı.

        Marsilya, kendi evinde Rennes'i 4-2 mağlup ederek toplam puanını 65'e çıkardı; konuk ekip Rennes ise haftayı 41 puanda tamamladı.

        Paris SG, sahasında ağırladığı Auxerre'yi 3-1 mağlup ederek 84 puana ulaştı; Auxerre ise haftayı 42 puanda kapadı.

        Lyon, Angers'i konuk etti ve maçı 2-0 kazanarak toplamda 57 puanın sahibi oldu.

        Ligin 34. haftasında Lens ile Monaco karşılaştı. Lens rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        Montpellier'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Nantes, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

        Nice, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Brest'i 6-0 mağlup etti.

        Lig'in 34. haftasında Toulouse deplasmanda St Etienne'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Toulouse oldu: Maç 3-2 tamamlandı.

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 34. Haftanın Sonuçları
        17.05.2025 22:00
        Lens
        4
        Monaco
        0
        İY(1-0)
        17.05.2025 22:00
        Nantes
        3
        Montpellier
        0
        İY(2-0)
        17.05.2025 22:00
        Olympique Lyon
        2
        Angers
        0
        İY(0-0)
        17.05.2025 22:00
        Nice
        6
        Stade Brest 29
        0
        İY(3-0)
        17.05.2025 22:00
        Paris St Germain
        3
        Auxerre
        1
        İY(0-1)
        17.05.2025 22:00
        Marsilya
        4
        Rennes
        2
        İY(3-1)
        17.05.2025 22:00
        Saint Etienne
        2
        Toulouse
        3
        İY(1-2)
        17.05.2025 22:00
        Lille
        2
        Reims
        1
        İY(1-0)
        17.05.2025 22:00
        Strasbourg
        2
        Havre AC
        3
        İY(1-1)

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 34. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Paris St Germain
        		34 26 6 2 84 57
        2
        Marsilya
        		34 20 5 9 65 27
        3
        Monaco
        		34 18 7 9 61 22
        4
        Nice
        		34 17 9 8 60 25
        5
        Lille
        		34 17 9 8 60 16
        6
        Olympique Lyon
        		34 17 6 11 57 19
        7
        Strasbourg
        		34 16 9 9 57 12
        8
        Lens
        		34 15 7 12 52 3
        9
        Stade Brest 29
        		34 15 5 14 50 -7
        10
        Toulouse
        		34 11 9 14 42 1
        11
        Auxerre
        		34 11 9 14 42 -3
        12
        Rennes
        		34 13 2 19 41 1
        13
        Nantes
        		34 8 12 14 36 -13
        14
        Angers
        		34 10 6 18 36 -21
        15
        Havre AC
        		34 10 4 20 34 -31
        16
        Reims
        		34 8 9 17 33 -14
        17
        Saint Etienne
        		34 8 6 20 30 -38
        18
        Montpellier
        		34 4 4 26 16 -56

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 35. Hafta Maçları
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