Fransa Ligue 1'de 19. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

Fransa Ligue 1'de 19. hafta, Nice ve Marsilya ekipleri arasındaki mücadele ile sona erdi.

Zorlu mücadelede Paris SG kendi sahasında rakibi Reims ile karşılaştı. 1-1 biten mücadelede kazanan çıkmazken Paris SG 47 ve rakibi konuk ekip Reims ise 22 puan ile haftayı kapattı.

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Deplasmandaki mücadelede rakibi Nice'yi geçemeyen Marsilya, 2-0 mağlup olarak puan kaybederek sahadan ayrıldı. Bu skorla Marsilya 37 puanda kaldı.

Lyon, deplasmanda çıktığı müsabakasında Nantes ile Nantes ile 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu; bu sonuçla Lyon'un toplam puanı 30, Nantes'in ise 18 oldu.

Lille, Strasbourg deplasmanında aldığı 2-1 mağlubiyetle haftayı 32 puanla kapattı; Strasbourg ise puanını 27'ye yükselterek 3 puanı alan taraf olmayı başardı.

19. haftada ev sahibi Auxerre ile rakibi St Etienne berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

Monaco, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Rennes'i 3-2 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Monaco puanını 34'e yükseltti.

Zorlu deplasmanda Brest ev sahibi rakibi Havre'yi 1-0 mağlup etti.

Lens evinde konuk ettiği Angers'i 1-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

Montpellier, bu hafta Toulouse'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Montpellier oldu.

2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 19. Hafta Puan Durumu # TAKIM O G B M P AV 1 Paris St Germain 19 14 5 0 47 32 2 Marsilya 19 11 4 4 37 17 3 Monaco 19 10 4 5 34 10 4 Nice 19 9 6 4 33 13 5 Lille 19 8 8 3 32 10 6 Olympique Lyon 19 8 6 5 30 7 7 Lens 19 8 6 5 30 5 8 Stade Brest 29 19 9 1 9 28 -2 9 Strasbourg 19 7 6 6 27 2 10 Toulouse 19 7 4 8 25 -1 11 Auxerre 19 6 5 8 23 -4 12 Reims 19 5 7 7 22 -2 13 Angers 19 6 4 9 22 -7 14 Nantes 19 3 9 7 18 -7 15 Saint Etienne 19 5 3 11 18 -21 16 Rennes 19 5 2 12 17 -4 17 Montpellier 19 4 3 12 15 -24 18 Havre AC 19 4 1 14 13 -24 Daha Fazla Göster