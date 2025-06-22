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        Fransa, İngiltere ve Almanya'dan İran uyarısı

        Fransa, İngiltere ve Almanya, İran'ı "bölgeyi istikrarsızlaştıracak eylemlerden kaçınmaya" çağırarak, gerilimi azaltmak için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 22:31 Güncelleme: 22.06.2025 - 23:36
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        Fransa, İngiltere ve Almanya'dan İran uyarısı
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        E3 ülkeleri olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ortak imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'daki tüm ülkeler için barış ve istikrardan yana olunduğu belirtildi.

        Açıklamada, İran'a bölgeyi istikrarsızlaştırabilecek eylemlerden kaçınma çağrısına yer verilerek, E3 ülkelerinin, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın daha fazla yayılmaması ve gerilimi azaltmak için diplomatik çabalarını sürdüreceği ifade edildi.

        "AMACIMIZ, İRAN'IN NÜKLEER SİLAH ELDE ETMESİNİ ENGELLEMEK"

        E3 ülkelerinin, İsrail'in güvenliğine bağlı olduğu kaydedilen açıklamada, "İran'ın hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacağı ve artık bölgesel güvenlik için bir tehdit oluşturamayacağı konusunda her zaman net olduk." denildi.

        Açıklamada, ABD'nin İran'da 3 nükleer tesise saldırdığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

        "Amacımız, İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek. İran'ı, nükleer programıyla ilgili tüm kaygıları giderecek şekilde bir anlaşmaya varmak üzere müzakerelere katılmaya çağırıyoruz. Bu hedefe ulaşmak adına tüm taraflarla koordinasyon içinde çalışmaya hazırız."

        "İRAN'IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMASINI ENGELLEMEK KESİNLİKLE MEŞRUDUR"

        Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemenin kesinlikle meşru olduğunu söyledi.

        Wadephul, ARD televizyonunda katıldığı programda yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek kesinlikle meşrudur." dedi.

        Yine de radyasyon sızdırma tehlikesi bulunan bir nükleer tesise doğrudan saldırmanın meşruiyetinin sorulması üzerine Wadephul, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Özel olarak korunuyorlar. Neyse ki İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından, şu ana kadar ölçülebilir düzeyde radyasyon sızıntısı olmadığı bilgisini aldık. Bu durumun böyle devam etmesini umuyoruz. Ancak tekrar ediyorum, anlaşmalara uymayan, kuralları ihlal eden İran'dı."

        Almanya'nın pozisyonunun "artık müzakerelere ihtiyaç olduğu" yönünde olduğunu ifade eden Alman Bakan, İran'ın bu ivediliği fark etmesini umduğunu kaydetti.

        Çatışmaları barışçıl ve uzlaşma yoluyla sona erdirmek için her türlü imkanın mevcut olduğunu savunan Wadephul, bunun için İran'ın hazır olması gerektiğini ancak böyle bir hazırlık göremediklerini aktardı.

        Birleşmiş Milletlerin İran'ın uranyum zenginleştirme programının makul sivil kullanımın çok ötesine geçtiğini tespit ettiğine işaret eden Wadephul, "Yani İran kendisi kırmızı çizgiyi aştı." diye konuştu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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