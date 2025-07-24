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        Haberler Dünyadan Fransa First Lady'si Brigitte Macron'un erkek olduğunu iddia eden yayıncıya iftira davası - magazin haberleri

        Fransa First Lady'si Brigitte Macron'un erkek olduğunu iddia eden yayıncıya iftira davası

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile First Lady Brigitte Macron, ABD'li podcast yayıncısı Candace Owens'a iftira davası açtı. Owens, Brigitte Macron'un aslında erkek olduğu yönünde iddialar içeren yayınlar yapmakla suçlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 10:04 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:04
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        'Aslında erkek' iddiasına dava açtı
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron, ABD'li podcast yayıncısı Candace Owens'a iftira davası açtı. Macron çifti, 36 yaşındaki muhafazakâr yorumcuyu, Fransız First Lady'nin erkek olarak doğduğuna dair "tuhaf, iftira niteliğinde ve abartılı kurguları" nedeniyle dava etti.

        Çift, Candace'in bağımsız yayın platformunu tanıtmak, ün kazanmak ve para kazanmak için sürekli kendilerine saldırdığını öne sürdü. İftira davasında, Candace'in gerçekler üzerine değil, kışkırtmalar üzerine bir marka inşa ettiği belirtildi.

        Candace Owens

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        ABD'nin Delaware eyalet mahkemesinde açılan davada; "Tıklamalar gelmeye devam etti, bu yüzden Owens da müstehcen iddialarını desteklemek için her fırsatı değerlendirdi" ifadesine yer verildi.

        Dava dilekçesinde; "Macron çiftinin durumu düzeltme girişimlerine katılmak yerine, Owens onlarla alay etti ve çılgın hayran kitlesi için ek malzeme olarak kullandı" denildi.

        Candace'ın, 'Becoming Brigitte' adını verdiği yayın serisinde, Fransız çifti aylarca kendisine dava açmaya teşvik ettiği bildirildi. 219 sayfalık dava dosyasında, Candace'ın saldırılarının "Macron'ların siyasi ve hükümet lideri olarak dürüstlüğüne ve uygunluğuna olan güveni nasıl zedelediği ve itibarlarının nasıl sarsıldığı" anlatıldı.

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        Candace Owens’ın ortaya attığı iddialar arasında, Brigitte Macron’un aslında erkek doğduğu, başka birinin kimliğini çaldığı ve cinsiyet değiştirerek Brigitte olduğu; Brigitte ve Emmanuel Macron’un akraba olup ensest ilişki yaşadığı; Emmanuel Macron’un CIA tarafından yürütülen bir zihin kontrol programı (MKUltra) kapsamında Fransa cumhurbaşkanı yapıldığı; çiftin bu iddiaları örtbas etmek için sahtecilik, dolandırıcılık ve yetkiyi kötüye kullandığı yer alıyor.

        Macron çifti, 22 maddelik şikâyet dilekçesinde, jürili yargılama ve maddi tazminat talep etti.

        FIRST LADY BENZER BİR DAVAYI KAYBETTİ

        72 yaşındaki Brigitte Macron'un aslında erkek doğduğu iddiası yıllardır sosyal medyada dolaşıyor. First Lady, Aralık 2021'de, bir zamanlar Jean-Michel adında bir erkek olduğunu iddia ederek YouTube'da bir video yayınlayan iki kadın hakkında iftira davası açmıştı.

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        Videoda, kendini spiritüel medyum olarak tanımlayan sanık Amandine Roy'un, kendini bağımsız gazeteci olarak tanımlayan Natacha Rey ile dört saat boyunca yaptığı röportaj vardı. Rey, ortaya çıkardığını iddia ettiği 'devlet yalanı' ve 'dolandırıcılık'tan bahsederken, Jean-Michel Trogneux adında birinin cinsiyetini değiştirerek Brigitte olduğunu ve ardından cumhurbaşkanıyla evlendiğini iddia ediyordu.

        Brigitte Macron'un evlenmeden önceki soyadı Trogneux'du ve Jean-Michel adında bir erkek kardeşi olduğu biliniyor. Videodaki ikili, Macron'un geçirdiğini iddia ettikleri cinsiyet değiştirme ameliyatını tartışmış ve First Lady'nin erkek kardeşi hakkında kişisel bilgiler paylaşmıştı.

        Geçen yıl eylül ayında bir alt mahkeme, iki kadının Brigitte Macron'a 8 bin Euro, erkek kardeşine ise 5 bin Euro tazminat ödemesine karar vermişti. Daha sonra Paris Temyiz Mahkemesi, 'reşit olmayan birini kandırarak ilişkiye hazırlamak' gibi asılsız bir iddia da dâhil olmak üzere bir dizi iddiayla, sanıkların iyi niyetle hata yaptıklarını öne sürerek beraat kararı vermişti. Sanıklar, tazminat cezasından da kurtulmuştu.

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        #Emmanuel Macron
        #Brigitte Macron
        #İftira
        #dava
        #mahkeme

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