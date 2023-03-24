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Fransa'daki protestolar Kral Charles'ın ziyaretini de engelledi

Fransa'da haftalardır süren protestolar sebebiyle, İngiltere Kralı 3. Charles'ın Fransa ziyaretinin ertelendiği açıklandı

Giriş: 24.03.2023 - 14:50 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa'daki protestolar Kral Charles'ın ziyaretini de engelledi
Fransa'daki protestolar Kral Charles'ın ziyaretini de engelledi
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HABERTURK.COM / Reuters

İngiltere Kralı 3. Charles'ın Fransa ziyareti ülkede devam protestolar sebebiyle ertelendi.

Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, kararı İngiltere ve Fransa hükümetlerinin birlikte aldığı ifade edildi.

Ziyaretin ertelenmesinin ana sebebi Fransa'da haftalardır devam eden protestolar.

Buckingham Sarayı, Charles'ın Almanya ziyaretinin planlı bir şekilde devam edeceğini açıkladı.

Fransa'da 62 olan emeklilik yaşının 2 yıl uzatarak 64'e çıkarılmasına ilişkin yasa geçtiğimiz günlerde kabul edildi. 16 Mart'ta başlayan protestolar ise halen devam ediyor.

Son olarak dün, tartışmalı reforma karşı birçok sektör, 9. kez ülke genelinde kitlesel greve gitti. 1 milyonu aşkın kişi sokaklara çıkarken, polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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