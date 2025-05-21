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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fransa'da Türk genci baltalı saldırıda öldürüldü | Son dakika haberleri

        Fransa'da Türk genci baltalı saldırıda öldürüldü

        Fransa'nın Creil kentinde yaşayan 17 yaşındaki Hasan Horoz isimli genç, bir süpermarketin otoparkında uğradığı baltalı saldırı sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 23:43 Güncelleme: 21.05.2025 - 23:43
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        Fransa'da Türk genci baltalı saldırıda öldürüldü
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        Habertürk TV’den Sırrıberk Arslan’ın haberine göre; olay önceki gün akşam saat 19.00'da yaşandı.

        Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Hasan Horoz ile 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

        Saldırganların balta kullandığı belirlenen olayda talihsiz genç boğazından aldığı balta yarası sonucu yere yığıldı.

        Yaralı halde süpermarketin önüne doğru sürünerek yardım istedi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Saldırının ardından bir araçla kaçan üç kişi, kısa süre içinde çevredeki Montataire kasabasında polis ekipleri tarafından yakalandı.

        16, 17 ve 18 yaşlarındaki zanlılar, sorgulanmak üzere gözaltına alındı ve ifadelerinde suçlarını itiraf ettiler.

        Saldırganların da Türk kökenli olduğu, ikisinin kardeş olduğu açıklandı.

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