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        Haberler Spor Futbol Fransa Fransa'da Kylian Mbappe, efsane Michel Platini'yi geçti! - Spor Haberleri - Futbol Haberleri

        Fransa'da Kylian Mbappe, efsane Michel Platini'yi geçti!

        Fransa, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda Hollanda'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede 2 gol kaydeden 24 yaşındaki yıldız futbolcu Kylian Mbappe, Fransız efsane Michel Platini'yi geride bıraktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 13:36 Güncelleme: 14.10.2023 - 13:36
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        • 1

          2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu’nda Fransa, deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya geldi.

        • 2

          Mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanan Fransa, 6’da 6 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi.

        • 3

          Mücadelenin 7. ve 53. dakikalarında 2 gol kaydeden 24 yaşındaki futbolcu Kylian Mbappe, milli takım ile toplamda 42 gole ulaştı.

        • 4

          Mbappe, bu sonuçla birlikte Fransız efsane Michel Platini’yi geride bırakarak en golcü 4. Fransız futbolcu oldu.

        • 5

          Listede 54 golle zirvede Olivier Giroud bulunurken, onu 51 golle Thierry Henry, 44 golle ise Antoine Griezmann takip ediyor.

        Haberi Hazırlayan: Uğur Sarıkaya
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