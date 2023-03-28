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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un popülaritesi bir ayda 6 puan geriledi

Fransa'da devam eden protestoların ardından ülkede yapılan araştırma sonucu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un popülaritesinin bir ayda 6 puan gerilediği ortaya çıktı. Buna göre Fransızların yüzde 70'den fazla Macron'un iyi bir cumhurbaşkanı olmadığını düşünüyor

Giriş: 28.03.2023 - 12:49 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un popülaritesi bir ayda 6 puan geriledi
Macron'un popülaritesi bir ayda geriledi
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AA

Fransa'da yapılan kamuoyu araştırması, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un popülaritesinin ülkede emeklilik karşıtı protestoların etkisiyle bir ayda 6 puan düştüğünü ortaya koydu.

Kamuoyu araştırma grubu BVA'nın yaptığı ankete göre, Fransızların yüzde 70'ten fazlası Macron'un iyi bir cumhurbaşkanı olmadığını düşünüyor.

Macron'un popülaritesi, yüzde 28 ile göreve geldiğinden bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Macron'un tartışmalı emeklilik reformundaki ısrarı nedeniyle popülaritesi bir önceki aya oranla 6 puan düşüş gösterdi.

Diğer yandan, reformu meclise sunmadan doğrudan kabul eden Başbakan Elisabeth Borne'un popülaritesi de 2 puan azalarak göreve geldiği Mayıs 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Katılımcıların üçte ikisi emeklilik yaşını 2 yıl uzatarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören tartışmalı reformun geri çekilmesini istiyor.

Anket, 24-25 Mart'ta ülke nüfusunu temsilen 18 yaş üstü 1000 kişi ile gerçekleştirildi.

Macron'un popülaritesi önceki aylarda yapılan anketlerde yüzde 34'ün üzerinde çıkıyordu.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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