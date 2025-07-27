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        Haberler Spor Motor Sporları Fransa Bisiklet Turu'nda zafer Pogacar'ın - Motor Sporları Haberleri

        Fransa Bisiklet Turu'nda zafer Pogacar'ın

        112. Fransa Bisiklet Turu'nu (Tour de France) BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 23:04 Güncelleme: 27.07.2025 - 23:04
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        Fransa Bisiklet Turu'nda zafer Pogacar'ın!
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        BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar, 112. Fransa Bisiklet Turu'nda zirvenin sahibi oldu.

        Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 21. ve son etabı, Mantes-la-Ville ile Paris arasındaki 132.3 kilometrelik parkurda yapıldı.

        Pogacar, genel klasmanda elde ettiği 76 saat 32 saniyelik derecesiyle Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyonluğa ulaştı.

        Tadej Pogacar, organizasyonda ikisi üst üste olmak üzere 4. (2020, 2021, 2024 ve 2025) zaferini elde etti.

        Genel klasmanda 76 saat 4 dakika 56 saniyelik süresiyle Visma takımından Danimarkalı Jonas Vingegaard ikinci, 76 saat 11 dakika 32 saniyeyle Red Bull-Bora-Hansgrohe ekibinden Alman bisikletçi Florian Lipowitz ise üçüncü oldu.

        SON ETABI WOUT VAN AERT KAZANDI

        Tour de France'ın son etabında ilk sırayı, 3 saat 7 dakika 30 saniyelik süresiyle Visma takımından Belçikalı Wout van Aert elde etti.

        Organizasyonda 21. ve son etabı XDS Astana ekibinden İtalyan Davide Ballerini ikinci, Bahrain Victorious'dan Sloven bisikletçi Matej Mohoric üçüncü sırada etabı bitirdi.

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