Fransa Açık Tenis Turnuvası finalinde ünlü seyirciler
2025 Roland Garros'un finalinde İtalyan Jannik Sinner'i 3-2 mağlup eden İspanyol Carlos Alcaraz şampiyon oldu. Roland Garros'un en uzun final maçının oynandığı nefes kesen karşılaşmayı seyredenler arasında Natalie Portman, Dustin Hoffman, Spike Lee, İlkay Gündoğan gibi ünlü isimler vardı
Paris'te düzenlenen 2025 Roland Garros'un (Fransa Açık Tenis Turnuvası) tek erkekler finalinde İtalyan Jannik Sinner ile İspanyol Carlos Alcaraz karşılaştı.
Tarihin en uzun Roland Garros finali rekorunun kırıldığı 5 saat 29 dakika süren maçı; 3 - 2 kazanan 22 yaşındaki Carlos Alcaraz, art arda ikinci Roland Garros ve dördüncü Grand Slam zaferini elde etti.
Bu uzun ve heyecanlı, nefesleri kesen maçın seyirci koltuklarında ünlü isimler de vardı.
Natalie Portman, Dustin Hoffman, Spike Lee, İlkay Gündoğan gibi dünyaca ünlü kişiler maçın heyecanını yerinde yaşadı.
Natalie Portman
Dustin Hoffman ile Lisa Hoffman
Spike Liee
Eski NBA yıldızı Tony Parker ve Fransız rugby oyuncusu Antoine Dupont
Formula 1 yarışçısı George Russell
Warner Bros Discovery Başkanı David Zaslav
İlkay Gündoğan ile İtalyan eşi Sara Gündoğan