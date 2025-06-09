Fransa Açık Tenis Turnuvası finalinde ünlü seyirciler

Paris'te düzenlenen 2025 Roland Garros'un (Fransa Açık Tenis Turnuvası) tek erkekler finalinde İtalyan Jannik Sinner ile İspanyol Carlos Alcaraz karşılaştı.

REKLAM advertisement1

Tarihin en uzun Roland Garros finali rekorunun kırıldığı 5 saat 29 dakika süren maçı; 3 - 2 kazanan 22 yaşındaki Carlos Alcaraz, art arda ikinci Roland Garros ve dördüncü Grand Slam zaferini elde etti.

Bu uzun ve heyecanlı, nefesleri kesen maçın seyirci koltuklarında ünlü isimler de vardı.

REKLAM

Natalie Portman, Dustin Hoffman, Spike Lee, İlkay Gündoğan gibi dünyaca ünlü kişiler maçın heyecanını yerinde yaşadı.

Natalie Portman

Dustin Hoffman ile Lisa Hoffman

Spike Liee

Eski NBA yıldızı Tony Parker ve Fransız rugby oyuncusu Antoine Dupont

Formula 1 yarışçısı George Russell

Warner Bros Discovery Başkanı David Zaslav

İlkay Gündoğan ile İtalyan eşi Sara Gündoğan