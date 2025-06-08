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        Haberler Spor Tenis Fransa Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz! - Tenis Haberleri

        Fransa Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!

        2025 Fransa Açık (Roland Garros) tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz, 5 saat 29 dakika süren maçın ardından rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 23:07 Güncelleme: 08.06.2025 - 23:07
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        Fransa Açık'ta şampiyon Alcaraz!
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        2025 Fransa Açık'ta Carlos Alcaraz, şampiyon oldu. Başkent Paris'te düzenlenen 2025 Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek erkekler finalinde dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 2 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, karşılaştı.

        Sinner, ilk seti 6-4 alarak maça üstün başladı.

        Alcaraz, ikinci sette oyunu dengelemeyi başararak seti tiebreake götürse de Sinner, ikinci seti de 7-6 almayı başardı.

        Üçüncü seti 6-4 kazanan Alcaraz, durumu 2-1'e getirirken Sinner bu sene turnuvadaki ilk setini kaybetti.

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        Alcaraz, iyi oyununu 4. sette de sürdürdü ve tiebreaki 7-6 kazanarak maçı son sete taşıdı.

        Tiebreake giden son seti 7-6, tarihin en uzun Fransa Açık finali rekorunun kırıldığı 5 saat 29 dakika süren maçı da 3-2 kazanan 22 yaşındaki Alcaraz, art arda ikinci Fransa Açık ve dördüncü grand slam zaferini elde etti.

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