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        Haberler Spor Tenis Fransa Açık'ta Aryna Sabalenka 4. tura yükseldi! - Tenis Haberleri

        Fransa Açık'ta Aryna Sabalenka 4. tura yükseldi!

        Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınların dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, dördüncü tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 16:22 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:22
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        Sabalenka 4. tura yükseldi!
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        Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 6. gün sabah seansında üçüncü tur maçları oynandı.

        Üç kez Grand Slam şampiyonu Belaruslu Sabalenka, Sırp raket Olga Danilovic'i 6-2 ve 6-3 biten setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

        Çinli Qinwen Zheng, Kanadalı Victoria Mboko karşısında 6-3 ve 6-4 sona eren setlerle 2-0 galip geldi.

        Tek erkeklerde ise İtalyan Lorenzo Musetti (7), Arjantinli rakibi Mariano Navone'i 4-6, 6-4, 6-3 ve 6-2 tamamlanan setlerle 3-1 yendi.

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