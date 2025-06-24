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        Haberler Spor Basketbol Fransa: 83 - Litvanya: 61 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fransa: 83 - Litvanya: 61 | MAÇ SONUCU

        2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın çeyrek final mücadelesinde Litvanya'yı 83-61 yenen Fransa, yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 20:59 Güncelleme: 24.06.2025 - 20:59
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        Fransa adını yarı finale yazdırdı!
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        Fransa, 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın çeyrek final mücadelesinde Litvanya'yı 83-61 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

        Karşılaşmaya hızlı başlayan Fransa, üç sayı çizgisinin gerisinden 9 isabet bulduğu ilk periyodu 35-14 önde bitirdi.

        İkinci çeyrekte de skor üretmekte zorlanmayan Fransızlar, devre arasına 56-31 üstünlükle gitti.

        Maç boyunca 25 top kaybı yapan Litvanya karşısında üçüncü periyodu 71-45 önde geçen Fransa, mücadeleyi 83-61 kazanarak turnuvanın ilk yarı finalisti oldu.

        Fransa, yarı finalde İspanya-Çekya müsabakasının galibiyle eşleşecek.

        Salon: Barış ve Dostluk

        Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Paulo Marques (Portekiz)

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        Fransa: Bernies, Toure 6, Ayayi 11, Salaun 10, Rupert 15, Brochant 7, Foppossi 6, Badiane 6, Pouye 4, Tabdi 2, Lacan 10, Astier 6

        Litvanya: Sinickaite 2, Jocyte 9, Juskaite 16, Miskiniene 2, Sventoraite 15, Nacickaite 2, Meskonyte 5, Grigalauskyte 1, Donskichyte, Labuckiene 8, Zabotkaite 1, Raulusaityte

        1. Periyot: 35-14

        Devre: 56-31

        3. Periyot: 71-45

        4. Periyot: 83-61

        Beş faulle çıkan: 39.42 Badiane (Fransa)

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