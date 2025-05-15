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        Haberler Kültür-Sanat Frankfurt Türk Film Festivali için geri sayım başladı

        Frankfurt Türk Film Festivali için geri sayım başladı

        Avrupa'daki en uzun soluklu Türk film etkinliklerinden biri olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 13-18 Haziran tarihinde 25. kez gerçekleşmeye hazırlanırken, festivalin Türkiye ayağı için özel bir basın toplantısı düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 01:05 Güncelleme: 15.05.2025 - 01:05
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        Frankfurt Türk Film Festivali için geri sayım başladı
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        Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali Başkanı Hüseyin Sıtkı, basın toplantısının açılışında yaptığı konuşmada festivalin çeyrek asırlık yolculuğuna ve bu yıl izlenecek programa dair detayları paylaştı. Sıtkı, "25. kez düzenlenecek olan festival ilk etkinliğinde, nostaljik ve coşku dolu bir etkinlikle açılış yaptı" dedi. Etkinlik için Yeşilçam'ın büyülü atmosferinden ilham aldıklarını belirten festival başkanı, "10 Mayıs Cumartesi akşamı Frankfurt’un sevilen kültür mekânlarından Kunstverein Familie Montez’de gerçekleşen Yeşilçam Partisi, yaklaşık 150 kişiyi bir araya getirdi. Eski Türk filmlerinden fırlamış kostümleriyle katılımcılar geceye renk katarken, en iyi kostüm ödülünü kazanan davetli de gecenin yıldızı oldu. Ödülü kazanan davetli “Adile Naşit” kostümüyle partiye renk kattı” diye konuştu.

        Festivalde Onur Zamanı: Suna Keskin ve Ahmet Mekin’e Özel Takdim

        Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, konuşmasının ardından bu yılın Onur Ödülleri sahiplerinden usta tiyatro ve sinema oyuncusu Suna Keskin’e ödülünü takdim etti. Almanya’daki açılış programına seyahat koşulları nedeniyle katılamayan Keskin, ödülünü özel bir törende aldı. Duygulu anlar yaşayan usta sanatçı, bu anlamlı ödül için teşekkür ederek, festivale başarılar diledi.

        Bu yılki bir diğer Onur Ödülü ise, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Ahmet Mekin’e verilecek. İstanbul dışında yaşaması ve Almanya’ya seyahat edememesi nedeniyle, ödülünün festival yönetimi tarafından kendisine özel olarak ulaştırılacağı açıklandı.

        Bu yılın diğer Onur Ödülleri, usta sanatçılar Şerif Sezer, Güven Kıraç, Biket İlhan ve Erden Alkan’a; Vefa Ödülü ise, değerli tiyatro ve sinema sanatçısı merhum Rasim Öztekin adına, kızı Pelin Öztekin’e takdim edilecek. Tüm ödüller, festivalin açılış galasında sahiplerini bulacak.

        Basın toplantısının en dikkat çeken anlarından biri, festivalin yarışma kategorilerinde finale kalan filmlerin duyurulması oldu. Uzun metraj, belgesel ve kısa film kategorilerinde finale kalan filmler, festivalin seçkin ön jürisi tarafından belirlendi.

        Uzun Metraj Film Finalistleri:

        Büyük Kuşatma

        Döngü

        Evcilik

        Hakkı

        Hevi

        Mukadderat

        On Saniye

        Ölü Mevsimi

        Rosinante

        Turbo

        Yurt

        Belgesel Film Finalistleri:

        Madalet

        Bir Orkestranın İzinde

        Bir Sürgünün Not Defteri

        Domates, Biber, Depresyon

        Güneyin Yalnızlığı

        Işığın Hasadı

        İyi Ölüm

        Horona Duranlar

        Kaval

        Oya

        Türkan

        Kısa Film Türkiye Finalistleri:

        Aç Açına

        Çekiliş

        Dilan Hakkında Konuşmalıyız

        Hayaller Umutlar ve Dönen Yunuslar

        İletişim

        Kötü Bir Gün

        Kurtlar

        Merhaba Anne Benim Lou Lou

        Nan

        REKLAM

        Rüyada Olduğunu Farkediyor İnsan

        Sinek Gibi

        Kısa Film Almanya Finalistleri:

        3:33

        Bias

        Crime And Punishment

        Die Kunst Ist Der Nächste Nachbar Der Wildnis

        Doors Of Cağlayan-Istanbul

        Future Is Panorama

        Group Talk

        Haymatlozigkeit

        Hello

        Ipek And Gabi

        My Happy Place

        This Is Egypt

        Übermorgen

        Açılış Filmi: “Bir Cumhuriyet Şarkısı”

        Festivalin açılış filmi olarak, Salih Bademci’nin katılımı ile “Bir Cumhuriyet Şarkısı” gösterilecek.

        Festivalin Bu Yılki Teması: ‘Türkiye’den Sesler Evrensel Hikayeler’

        Bu yıl festivalin temasını yansıtan özel bir motto belirlendi: "Türkiye’den Sesler Evrensel Hikayeler" Tema doğrultusunda paneller, söyleşiler ve özel gösterimlerle izleyiciye çok yönlü bir sinema deneyimi sunulması hedefleniyor.

        Frankfurt’ta ve Çevresindeki Şehirlere Yayılıyor

        Festival yalnızca Frankfurt’la sınırlı kalmayacak; Offenbach, Wiesbaden, Dietzenbach, Rodgau ve birçok şehirde gerçekleştirilecek gösterimlerle Türk sineması Almanya’nın dört bir yanına taşınacak. Festival, aynı zamanda açık hava gösterimleri, cezaevi, lise ve huzurevi projeleri, kültürel diyalog atölyeleriyle toplumsal etki yaratmayı amaçlıyor.

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        #Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali
        #Salih Bademci
        #ir Cumhuriyet Şarkısı
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