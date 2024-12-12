Frank Sinatra reklamda yapay zekâyla canlandırıldı
'My Way' şarkısıyla hafızalara kazınan, 20'nci yüzyılın en büyük sanatçılarından biri olarak kabul edilen Frank Sinatra, yapay zekâ sayesinde ölümünden 26 yıl sonra reklam filminde oynadı
- 1
Frank Sinatra, ölümünden 26 yıl sonra yapay zekâyla yeniden canlandırıldı. Sinatra, yapay zeka kopyasıyla reklam filminde oynatıldı.
Frank Sinatra'nın kızı Tina Sinatra, hip hop yıldızları Dr. Dre ve Snoop Dogg'un rol aldığı reklam filminde Frank Sinatra'nın yapay zekâ ile oluşturulmuş görüntüsüne yer verilmesini değerlendirdi.
- 2
Reklamda ayrıca 1990'da hayatını kaybeden ikonik şarkıcı ve oyuncu Sammy Davis Jr.'ın da yapay zekâ kopyasına yer verildi.
- 3
76 yaşındaki Tina Sinatra, 1998'de 83 yaşındayken hayatını kaybeden babasının görüntüsünün reklamda kullanılmasını "heyecan verici ve gerçek üstü" olarak nitelendirdi.
Tina, "Dr. Dre ve Snoop Dogg'u babam ve Sammy Davis Jr.'ın yanında devrim niteliğinde bir şekilde görmek hem heyecan verici hem de gerçeküstü" dedi.
-
- 4
Tina, hazırlanan reklam filmin, "zamansız sanatın, engellerin aşılmasının ve nesiller arası kalıcı işbirliği mirasının kutlanması" olarak nitelendirdi.
- 5
'My Way' şarkısıyla hafızalara kazınan Franks Sinatra, dünya çapında 150 milyon albüm satışına imza attı. 11 kez Grammy ödülü kazanan Sinatra, 20'nci yüzyılın en büyük şarkıcılarından biri olarak kabul edildi.
- 6
Sinatra, yaşamı boyunca dört evlilik yaptı. İlk eşi Nancy Barbato'dan üç çocuğu oldu: 84 yaşındaki Nancy, 2016'da 72 yaşında ölen Frank Jr. ve Tina.
Nancy Barbato, 2018'de 101 yaşındayken hayata veda etti.
-