Franco Mastantuono resmen Real Madrid'de!
İspanyol devi Real Madrid, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 18 yaşındaki Arjantinli futbolcu Franco Mastantuono'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 13.06.2025 - 16:25 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:25
Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, River Plate'in 18 yaşındaki yıldız adayı Franco Mastantuono'yu renklerine bağladı.
İspanyol devi, genç futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Real Madrid'in Mastantuono için River Plate'e 45 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
Arjantinli sağ kanat oyuncusu, geride kalan sezon 19 maçta 7 gol, 4 asist kaydetti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ