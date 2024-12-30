Hafif bir lezzete sahip olan irmik tatlısını davet sofralarının göz alıcı lezzetine çevirmek için yapabileceğiniz şey çok basit… İrmik tatlısını ve frambuazları bir araya getirerek hem görsel olarak hem de daha da lezzetli bir hale getirerek vazgeçilmesi zor bir lezzet haline getirebilirsiniz. Peki, frambuazlı irmik tatlısı nasıl yapılır? İşte, frambuazlı irmik tatlısına dair tüm merak edilenleri bir sonraki başlıkta öğrenebilirsiniz…

REKLAM advertisement1 FRAMBUAZLI İRMİK TATLISI MALZEMELERİ Frambuazlı irmik tatlısı yapımına geçmeden önce gereken malzemeleri inceleyelim. İşte, frambuazlı irmik tatlısı malzemeleri… İrmikli katmanı için gerekli malzemeler: • 1 su bardağı irmik • 1 litre süt • 1 su bardağı toz şeker • 1 yemek kaşığı tereyağı Frambuazlı katmanı için gerekli malzemeler:

• 250 gram dondurulmuş frambuaz • 1,5 su bardağı şeker • 1 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastası • 1 su bardağı su • 1,5 tatlı kaşığı tereyağı • 1 çay kaşığı limon suyu Bisküvi katmanı için gerekli malzemeler: • 1 paket petibör bisküvi • 2 yemek kaşığı tereyağı FRAMBUAZLI İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?

“Frambuazlı irmik tatlısı nasıl yapılır?” sorusu hafif ve farklı tatlar sevenlerin merak ettiği bir sorudur. Davet sofralarına lezzet katmak isteyen kişilerin de tercihi olan frambuazlı irmik tatlısı yapımı hakkındaki tüm detaylar… Frambuazlı irmik tatlısı tarifi öncesinde şu detaylara göz atmak isteyebilirsiniz… • 8 – 10 kişilik • 15 dakika hazırlama süresi

• 20 dakika pişirme süresi • 1 porsiyonunda 310 kalori Frambuazlı irmik tatlısı yapılışı: • İlk olarak bisküvi tabanı için bisküvileri mutfak robotu yardımıyla ince bir hale gelmesini sağlayın. • Tereyağının eritin ve hazırlamış olduğunuz bisküvilerin üzerine döküp güzel bir şekilde karıştırın. Ardından bir kabın içerisine koyarak kabın tabanına bardak yardımıyla üzerine bastırarak eşit olacak şekilde yayın ve dinlenmesi için buzdolabına koyun.

• Sütü ve irmiği bir tencereye ekleyerek orta ateşte pişirin. • Kıvamı koyu bir hale gelmeye ve kaynamaya başladığında toz şekeri ekleyerek 4 ila 5 dakika kadar şeker eriyinceye dek aralıklı olarak karıştırarak pişirin. • Tencereyi ocaktan almadan hemen önce 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyerek karıştırın. • Ardından soğuması için tencereyi bir kenara koyabilirsiniz.

• İrmik tatlısı oda sıcaklığına geldiğinde dinlendirmiş olduğunuz bisküvi katmanının üzerine irmik tatlısını dökün. • İrmik tatlısını bir spatula yardımıyla eşit bir şekilde yayarak üzerini düzeltin ve buzdolabına yerleştirin. • Frambuaz sosu için bir sos tenceresinin içerisine veya sos tavasına frambuaz ve şekeri koyun. Ardından bir kâse içerisinde karıştırmış olduğunuz buğday veya mısır nişastasını ve suyu frambuaz ve şekerin üzerine ekleyin. Orta ateşte karıştırarak kaynatın.

• Frambuaz sosu yaklaşık 5 dakikanın ardından yoğun bir hale gelmeye başlayacaktır. Yoğunlaştığında limon suyunu karışıma ekleyin. Sosu bir kaşık yardımıyla kontrol edin. Eğer frambuaz sosu yoğun ve reçel benzeri bir kıvama sahipse ocağın üzerinden alın. Ardından hazırlamış olduğunuz sosun içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı ekleyin ve karıştırın.

• Hazırlamış olduğunuz frambuaz sosunun biraz soğumasını bekleyin ve daha önce hazırlamış olduğunuz bisküvi ve irmik katmanının en üst katmanına frambuaz sosunu ekleyin. • Frambuaz sosunun en üst katmana iyi bir şekilde yaydırın. Ardından en az 1 saat boyunca dolapta dinlendirin. Ancak tercihen 3 ila 4 saat boyunca da dinlendirebilirsiniz. • Buzdolabından çıkarmış olduğunuz frambuazlı irmik tatlısını dilimleyerek ve isteğe göre meyveler ve fıstık ile süsleyerek servis edebilirsiniz. İşte frambuazlı irmik tatlınız hazır. Afiyet olsun!

Bunun yanı sıra mısır veya buğday nişastası yerine patates nişastası kullanmak isterseniz tarifte belirtilen ölçünün yarısı kadar patates nişastası kullanabilirsiniz. Sütlü tatlı severlerin ve ekşi – tatlı sosları seven kişilerin fazlasıyla seveceği bu lezzet hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından sevilen bir lezzettir. Davet sofralarının vazgeçilmez tariflerinden biri olan hafif ve lezzetli bu tatlıyı çay ve kahvelerinizin yanında keyifle tüketebilirsiniz.

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