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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1de sıradaki durak Büyük Britanya! - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. etabı Büyük Britanya Grand Prix'siyle devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 09:54 Güncelleme: 04.07.2025 - 09:54
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        Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya!
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası Büyük Britanya Grand Prix'siyle devam edecek.

        İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde yapılacak yarış, 52 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise pazar günü TSİ 17.00'da başlayacak.

        Sezonda şu ana kadar McLaren pilotlarından Oscar Piastri 5, Lando Norris 3, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.

        BÜYÜK BRİTANYA GRAND PRİX'Sİ ÖNCESİNDE PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI ŞÖYLE:

        Pilotlar:

        1. Oscar Piastri (Avustralya): 216 puan

        2. Lando Norris (Büyük Britanya): 201

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        3. Max Verstappen (Hollanda): 155

        4. George Russell (Büyük Britanya): 146

        5. Charles Leclerc (Monako): 119

        Takımlar:

        1. McLaren: 417

        2. Mercedes: 210

        3. Ferrari: 209

        4. Red Bull: 162

        5. Williams: 55

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