Formula 1 Monaco GP'de pole pozisyonu Lando Norris'in!

Circuit de Monaco olarak da bilinen 3,3 kilometrelik Monte Carlo Pisti'nde 78 tur üzerinden düzenlenen yarışta Norris 1 dakika 09.954 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.

Britanyalı sürücü, bu sezon 2. kez pole pozisyonunun sahibi oldu.

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Verstappen'in 0.109 saniye arkasındaki Monakolu Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, 0.175 saniye gerisinde Avustralyalı Oscar Piastri (McLaren) ise üçüncü sırayı aldı.

Monako Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da başlayacak.