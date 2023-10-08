Formula 1'de Katar GP için beklenen gün geldi çattı. Son olarak Japonya'da düzenlenen yarışta kazanan bir kez daha lider Versttappen olmuştu. İşte, yarışseverlerin şimdiden gözlerini çevirdiği F1 Katar yarışı ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler...