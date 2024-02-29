Formula 1 Dünya Şampiyonası 2024 sezonu ile start veriyor. Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak. Formula 1’in yayınlanacağı kanal, günü ve saati gibi takvim bilgisi belli oldu. Benzer şekilde antrenman ve sıralama turları da aynı kanal üzerinden verilecek. Peki Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman canlı yayınlanacak? Formula 1 ne zaman?