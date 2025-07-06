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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'de tarihe geçen yarış: Büyük Britanya'da zafer Lando Norris'in! - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1'de tarihe geçen yarış: Büyük Britanya'da zafer Lando Norris'in!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris kazandı. McLaren 2008'den bu yana ilk kez Silverstone'da zirvede yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 19:57 Güncelleme: 06.07.2025 - 19:57
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        Büyük Britanya'da zafer Lando Norris'in!
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sini, McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

        İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenen yarış, 52 tur üzerinden yapıldı.

        Ülkesindeki yarışı 1 saat 37 dakika 15.735 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Norris, bu sezonki 4. galibiyetini elde etti.

        Norris'in McLaren'den Avustralyalı takım arkadaşı Oscar Piastri, liderin 6.812 saniye gerisinde ikinci, Sauber'in Alman pilotu Nico Hulkenberg ise 34.742 saniye arkasında üçüncü oldu.

        Yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull'un son şampiyon pilotu Max Verstappen, spin atarak geride kaldı ve yarışı ancak 5. bitirebildi.

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        Sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'si, 27 Temmuz'da koşulacak.

        LANDO NORRIS EVİNDE İLK KEZ KAZANDI

        İngiliz pilot Lando Norris, damalı bayrağı ilk gören isim oldu ve evinde ilk kez kazandı. Piastri ikinci sırayı aldı. McLaren 2008'den bu yana ilk kez Silverstone'da kazandı.

        HULKENBERG'TEN TARİHİ ZAFER

        Nico Hulkenberg ise 3. sırada ilk podyumunu elde etti. Kick Sauber ise 2012'den sonra ilk podyumunu Hulkenberg ile kazandı.

        37 yaşındaki Hulkenberg, 15 yıllık Formula 1 kariyerinde ilk podyum sevincini yaşadı.

        Büyük Britanya Grand Prix'si sonrası pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        PİLOTLAR

        1. Oscar Piastri (Avustralya): 234 puan

        2. Lando Norris (Büyük Britanya): 226

        3. Max Verstappen (Hollanda): 165

        4. George Russell (Büyük Britanya): 147

        5. Charles Leclerc (Monako): 119

        TAKIMLAR

        1. McLaren: 460

        2. Ferrari: 222

        3. Mercedes: 210

        4. Red Bull: 172

        5. Williams: 59

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