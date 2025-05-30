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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'de sıradaki durak İspanya! - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1'de sıradaki durak İspanya!

        Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak İspanya Grand Prix'siyle devam edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 10:26 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:26
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        Formula 1'de sıradaki durak İspanya!
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        Formula 1'de sezonun 9. yarışı İspanya'da düzenlenecek. İspanya Grand Prix'si, 4 bin 657 metre uzunluğundaki Barcelona-Catalunya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 1 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

        Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. Bu pistteki en hızlı turu da 2023 yılında 1:16.330 derecesiyle Verstappen yaptı.

        Geride kalan 8 yarışta Oscar Piastri 4, Max Verstappen ile Lando Norris de 2'şer kez kazandı.

        İspanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        PİLOTLAR

        1 - Oscar Piastri (Avustralya): 161 puan

        2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 158 puan

        3 - Max Verstappen (Hollanda): 136 puan

        4 - George Russell (Büyük Britanya): 99 puan

        5 - Charles Leclerc (Monako): 79 puan

        TAKIMLAR

        1 - McLaren: 319 puan

        2 - Mercedes: 147 puan

        3 - Red Bull: 143 puan

        4 - Ferrari: 142 puan

        5 - Williams: 54 puan

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