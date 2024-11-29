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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 hız kesmiyor yeni durak Katar! - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1 hız kesmiyor yeni durak Katar!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. yarışı Katar Grand Prix'siyle devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 12:17 Güncelleme: 29.11.2024 - 12:17
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        Formula 1 hız kesmiyor yeni durak Katar!
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 23. yarışı Katar Grand Prix'siyle devam edecek.

        Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sprint turu yarın TSİ 17.00, sıralama turları da TSİ 21.00 yapılacak. Yarış ise 1 Aralık Pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak.

        Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'sinde beşinci olmuş ve art arda 4. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

        Formula 1'de bu sezonun tamamlanmasına 2 yarış kala 8 yarışta Max Verstappen, ilk sırada yer aldı. Lando Norris ve Charles Leclerc 3'er, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Carlos Sainz ve George Russell, 2'şer kez podyumun zirvesine çıktı.

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        Katar Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        PİLOTLAR

        1. Max Verstappen (Hollanda): 403

        2. Lando Norris (Büyük Britanya): 340

        3. Charles Leclerc (Monako): 319

        4. Oscar Piastri (Avustralya): 268

        5. Carlos Sainz (İspanya): 259

        TAKIMLAR

        1. McLaren: 608

        2. Ferrari: 584

        3. Red Bull: 555

        4. Mercedes: 425

        5. Aston Martin: 86

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