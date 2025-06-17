Fluminense: 0 - Borussia Dortmund: 0 | MAÇ SONUCU
Amerika Birleşik Devletleri'nde(ABD) devam eden 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ilk maçında karşılaşan Fluminense ile Borussia Dortmund 0-0 berabere kaldı.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Fluminense ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. New York'taki Metlife Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Borussia Dortmund'un yeni transferi Jobe Bellingham oyuna 59. dakikada dahil oldu.
Bu sonuçla Borussia Dortmund ve Fluminense, gruba 1 puanla başladı.
Borussia Dortmund bir sonraki maçında Mamelodi ile, Fluminense ise Ulsan Hyundai ile karşılaşacak.