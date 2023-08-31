Florida'yı vuran Idalia Tropik Fırtınası can aldı!
ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Idalia Tropik Fırtınası sebebiyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi
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ABD'nin Florida eyaletinde şiddetli yağış ve sel baskınlarına yol açan Idalia Tropik Fırtınası sebebiyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
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Yerel saatle dün sabah Florida eyaletine ulaşan Idalia, şiddeti azalarak kasırgadan tropik fırtına seviyesine geriledi.
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Florida Otoyol Polisi, tropik fırtına sırasındaki şiddetli yağışta araçları kontrolden çıkarak ağaçlara çarpan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
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Florida'nın Keaton Plajı'ndan karaya çıkan Idalia Tropik Fırtınası'nın neden olduğu kısa süreli hortumlar sebebiyle ters dönen otomobilde hafif yaralananların bulunduğu bildirildi.
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Saatteki hızı 300 kilometreden 96 kilometreye düşen fırtına, Georgia ve Güney Carolina eyaletlerine doğru ilerledi.
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Tropik fırtınanın hafta sonu karadan Atlantik Okyanusu'na geri dönmesi bekleniyor.
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Dün sabah saatlerinden itibaren kategori 3 şiddetinde eyalette etkisini gösteren Idalia, yarım milyon kişiyi etkileyen elektrik kesintilerine, sokakların su altında kalmasına, sürekli rüzgarların etkisiyle dalga boyunun 3 metreye ulaşmasına ve uçuşların iptal edilmesine neden olmuştu.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.