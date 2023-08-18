Flaş Zaniolo gelişmesi: Aston Villa garanti istedi!

DI MARZIO TWEETİ SİLDİ!

Di Marzio, Zaniolo için ilk paylaştığı tweeti sildi ve ardından yeni bilgileri paylaştı. Marzio yeni attığı tweette, "Aston Villa'nın Nicolo Zaniolo'nun fiziksel durumu hakkında şüphesi yok. Ancak Aston Villa, Galatasaray ile farklı sözleşme koşulları için görüşüyor." ifadelerini kullandı.