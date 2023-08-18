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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Flaş Zaniolo gelişmesi: Aston Villa garanti istedi! - Galatasaray Haberleri

        Flaş Zaniolo gelişmesi: Aston Villa garanti istedi!

        Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Nicolo Zaniolo bir süredir Aston Villa'ya transferi için görüşmeleri sürdürüyor. Suudi Arabistan, İtalya ve Rusya'dan da teklifler alan İtalyan futbolcunun yeni durağının Aston Villa olması beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz ekibinin Zaniolo transferi için garanti istediği öne sürüldü. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 13:58
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          Galatasaray'ın Şubat 2023'te 15 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo bir süredir İngiliz ekibi Aston Villa ile görüşürüyor.

        • 2

          İtalya'dan Juventus, Suudi Arabistan'dan Al Hilal, Rusya'dan Zenit St. Petersburg'un da talip olduğu İtalyan yıldızın yeni durağının İngiltere olması beklenirken flaş bir gelişme yaşandı.

        • 3

          ASTON VILLA GARANTİ İSTEDİ!

          İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Aston Villa, Nicolo Zaniolo'yu sağlık kontrolünden geçirdi ama son yıllardaki yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Galatasaray'dan garanti istedi.

        • 4

          Ayrıca haberde, İngiliz ekibinin transfer için kesin kararının kısa süre içerisinde verileceği vurgulandı.

        • 5

          DI MARZIO TWEETİ SİLDİ!

          Di Marzio, Zaniolo için ilk paylaştığı tweeti sildi ve ardından yeni bilgileri paylaştı. Marzio yeni attığı tweette, "Aston Villa'nın Nicolo Zaniolo'nun fiziksel durumu hakkında şüphesi yok. Ancak Aston Villa, Galatasaray ile farklı sözleşme koşulları için görüşüyor." ifadelerini kullandı.

        • 6

          TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE REKOR OLACAK

          Sarı-kırmızılılar, Aston Villa'nın satın alma opsiyonlu teklifini, İtalyan futbolcunun belli bir maç sayısında forma giymesi durumunda zorunlu satın alma opsiyonuna dönmesine çevirdi.

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          İki kulüp 5 milyon Euro'luk bir kiralama bedelinin yanı sıra yaklaşık 5 milyon Euro'ya yaklaşan bonuslar ve 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu üzerinde el sıkıştı.

        • 8

          Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın kasasına girecek net bonservis bedeli 30 milyon Euro olacak.

        • 9

          Galatasaray'ın elde edeceği gelir, bonusların devreye girmesi durumunda ise 35 milyon Euro'yu aşacak.

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          Sarı-kırmızılılar, bu transferden elde edeceği karın yüzde 20'sini ise Roma'ya ödeyecek.

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          Nicolo Zaniolo'nun bu süreçteki maaşı ise Aston Villa tarafından karşılanacak.

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