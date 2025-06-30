Flamengo: 2 - Bayern Münih: 4 | MAÇ SONUCU
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Alman devi Bayern Münih, Brezilya ekibi Flamengo'yu 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı ve PSG'nin rakibi oldu.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Flamengo ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Hard Rock Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 4-2'lik skorla kazanan Bayern Münih, çeyrek final biletini aldı.
Alman devine galibiyeti getiren golleri 6'da Erick Pulgar (kk), 9 ve 73'te Harry Kane, 41. dakikada Leon Goretzka attı. Brezilya ekibinin gollerini ise 33'te Gerson ve 55. dakikada penaltıdan Jorginho kaydetti.
Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, 59. dakikada Kingsley Coman yerine oyuna girdi ve Bayern Münih formasıyla son maçına çıktı.
Bu sonucun ardından çeyrek finale yükselen Bayern Münih, PSG'nin rakibi oldu. İki takım arasındaki karşılaşma 5 Temmuz Cumartesi Günü Atlanta'da oynanacak.