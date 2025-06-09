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        Haberler Objektife Takılanlar Fırat Tanış, kızı Zeyno Tanış ve sevgilisi Zeynep Günay ile tatilde - Magazin haberleri

        Fırat Tanış, kızı ve sevgilisi ile tatilde

        Fırat Tanış, Kübra Tanış ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeyno ve sevgilisi yönetmen Zeynep Günay ile tatil sezonunu Çeşme'de açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 08:38 Güncelleme: 09.06.2025 - 08:38
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        Kızı ve sevgilisiyle tatilde
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        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Fırat Tanış, kızı Zeyno Tanış ve sevgilisi yönetmen Zeynep Günay ile tatil sezonunu Çeşme'de açtı.

        Fırat Tanış, kızı ve sevgilisi ile birlikte bir plaja gitti. Bir şezlongda arkadaşlarıyla birlikte buluşan çift, sıcaktan bunalınca denize girdi.

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        Bir süre denizde yüzen Fırat Tanış ile Zeynep Günay'a ünlü oyuncunun kızı Zeyno Tanış da eşlik etti.

        Hep birlikte yüzüp eğlendikten sonra Zeynep Günay, güneşlenmeye gitti.

        Baba - kız, denizde oyun oynayıp birlikte keyifli anlar yaşadı.

        Fırat Tanış, kızı da güneşlenmeye gittikten sonra tek başına Ege'nin serin sularında yüzmeye devam etti.

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