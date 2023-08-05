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        Haberler Gündem Fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 TMO Fındık fiyatı bu sene ne kadar, kaç TL olacak?

        2023 TMO fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Fındık üretici ve tüketicileri 2023 yılı fındık fiyatlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından belirlenen fındık fiyatı, geçtiğimiz yıl ortalama 54 lira olarak belirlenmişti. Dünya fındık üretiminde yüzde 70 ile zirvede bulunan Türkiye, fındık ihracatının yüzde 60'ını karşılamaktadır. Peki, " 2023 TMO fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Fındık fiyatı bu sene ne kadar olacak?" İşte 2023 fındık taban fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 10:27
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        • 1

          Fındık fiyatları hasat döneminde tekrardan gündemdeki yerini aldı. 2022 yılında fındık fiyatları 30 Temmuz tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Geçtiğimiz yıl ortalama olarak 54 TL olarak belirlenen fındık fiyatının bu yıl ne kadar olacağı araştırılmaya devam ediyor. Peki, "2023 TMO fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Fındık fiyatı bu sene ne kadar olacak?" İşte detaylar...

        • 2

          2023 FINDIK FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

          2023 yılı fındık taban fiyatları belli olmadı. Taban fiyatlar belirlendikten sonra bu fiyatların aşağısında satım alım işlemi gerçekleşmeyecek.

        • 3

          Ordu ve Giresun gibi fındık ihtiyacının büyük bir çoğunluğunun karşılandığı illerde bu yıl sel felaketi sebebiyle birçok fındık üreticisi etkilendi.

          Fındık fiyatları geçtiğimiz yıl 54 lira olurken bu yıl 80 lira seviyesinin üstünde olması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda haberimize eklenecektir.

        • 4

          Geçtiğimiz yılın fiyatları 30 Temmuz tarihinde duyurulmuştu. Kısa süre içerisinde fındık fiyatlarının netlik kazanması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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