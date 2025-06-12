Survivor'da yarı final heyecanı! Survivor kim elendi, finale kim kaldı?
Survivor'da finale adım adım... 12 Haziran Perşembe akşamı TV8 ekranlarında yarı final heyecanı yaşanıyor. Canlı yayında gerçekleşen Survivor yarı finalindeki mücadele sonrasında büyük finale kalan isimler netlik kazandı. Adem, Volkan ve Batuhan arasından iki isim finale adını yazdırırken bir kişi hayallerine veda etti. Peki, 12 Haziran Survivor kim kazandı, büyük finale kim yükseldi, kimler finalist oldu? İşte Survivor yarı finalinde yaşananlar...
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Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor 12 Haziran 2025 yarı finalinde kimin elendiği ve kimin finale kaldığı merak konusu oldu. Volkan, Adem ve Batuhan arasındaki mücadelenin sonucuna ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki 12 Haziran Perşembe Survivor finaline kimler kaldı, Survivor kim elendi? İşte detaylar…
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SURVİVOR'DA YARI FİNALE KİMLER KALMIŞTI?
BATUHAN,
ADEM,
VOLKAN.
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SURVİVOR'DA FİNALİSTLER BELLİ OLDU!
Survivor'da yarı final mücadelesi ile büyük finale adını yazdıran iki kişi netlik kazandı. Finalin adı Batuhan-Adem oldu.
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SURVİVOR ÇEYREK FİNAL'DE KİM ELENDİ?
Survivor'da çeyrek final heyecanı yaşandı. Çeyrek final karşılaşmasının ardından Ayşe Survivor'a veda etti.
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SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 10 HAZİRAN?
Survivor'da çeyrek final öncesinde, Sevgi Survivor'a veda eden son isim oldu.
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