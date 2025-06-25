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        Haberler Spor Basketbol STBL Final serisinde kritik 5. maç: Fenerbahçe şampiyonluk Beşiktaş seriyi uzatmak için parkeye çıkacak! - Basketbol Haberleri

        Final serisinde kritik 5. maç: Fenerbahçe şampiyonluk, Beşiktaş seriyi uzatmak için parkeye çıkacak!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final serisinin 5. maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek. Fenerbahçe Beko seriyi bitirip şampiyonluk için parkeye çıkarken, Beşiktaş Fibabanka ise seriyi uzatmak için parkede olacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports Haber ve beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 10:24 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:24
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        • 1

          Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek.

        • 2

          Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu ve Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek. Mücadele beIN Sports Haber ve beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

        • 3

          Ev sahibi olduğu ilk iki maçı 94-76 ve 84-76'lık skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 üstünlüğü eline almıştı. Daha sonra Beşiktaş Fibabanka, üçüncü karşılaşmada konuk ettiği rakibini 98-77 yenerek seride durumu 2-1'e getirse de sarı-lacivertliler, dün oynanan dördüncü müsabakayı 91-87 kazandı ve seriyi 3-1 yaptı.

        • 4

          Fenerbahçe Beko, yarın taraftarı önünde de galip gelmesi durumunda 12. şampiyonluğuna ulaşacak.

        • 5

          Ligde normal sezonu ikinci basamakta tamamlayan Beşiktaş Fibabanka ise deplasmanda iki, sahasında ise kaybettiği bir maçın ardından yarın kazanarak seriyi altıncı karşılaşmaya taşımaya çalışacak.

        • 6

          Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride yarınki mücadeleyi Beşiktaş Fibabanka'nın kazanması halinde altıncı maç, 27 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

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