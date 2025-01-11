'Film ve Sürdürülebilirlik' Akbank Sanat'ta

Hızla büyüyen film ve televizyon sektörü, başarılarıyla birlikte çevreye olan etkilerini de artırıyor. Film yapım süreçlerinde ekolojik ayak izini azaltmak sadece sektörün geleceği için değil, aynı zamanda toplumda iklim değişikliği ve çevre farkındalığı yaratmak için de kritik bir adım.

"Film ve Sürdürülebilirlik" Gösterim ve Söyleşi Programı, Akbank Sanat ve EkoFilm: Sürdürülebilir Yapım Platformu iş birliğiyle sinemaseverlerle buluşuyor. Program kapsamında, Türkiye’de sürdürülebilir film yapımı konusunda bilinç oluşturulmasına öncülük eden EkoFilm Platformu'nun hazırladığı, çevre ve sürdürülebilirlik temalarına odaklanan film seçkisi program kapsamında Akbank Sanat’ta izleyicilerle buluşacak.

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'Above Water'

Programda ayrıca sinemaseverlere, sektör profesyonellerine ve eğitimcilere ilham vermeyi ve onları bilgilendirmeyi amaçlayan söyleşi serisiyle sürdürülebilir film yapımı ve eğitiminin detayları ele alınacak. Söyleşilerde enerji verimliliğinden atık yönetimine, karbon ayak izi hesaplamalarından sürdürülebilir hikâye anlatımına kadar geniş bir yelpazede konular ele alınacak. Geleceğin sineması için bugünden harekete geçmek isteyenlerin kaçırmaması gereken bu etkinlik, daha yeşil bir film sektörü için kolektif bir dönüşüm çağrısı yapıyor.

Film gösterimi

“Above Water”

14 Ocak 2025 Salı

18:30-20:00

Nijerya, Fransa ve Belçika, 2021, Fransızca, Türkçe Altyazılı, 89 dakika

Yönetmen: Aïssa Maïga

Kuzey Nijer’de, küresel ısınmanın kurbanı olan Tatiste köyü suya erişim mücadelesi veriyor. Her gün, 14 yaşındaki Houlaye ve diğer gençler, köyün yaşamı için hayati önem taşıyan suyu getirmek için kilometrelerce yürüyorlar. Bu günlük görev, onların okula gitmesini de engelliyor. Su eksikliği, yetişkinleri her yıl kaynak bulmak için ailelerini bırakıp sınırların ötesine gitmeye zorluyor. Ancak bu bölgenin yeraltında birkaç bin kilometrekarelik bir akifer gölü bulunuyor. Köyün merkezine açılacak tek bir sondaj kuyusu, herkesin daha iyi bir yaşam sürmesini sağlayabilir.

REKLAM Film gösterimi ve söyleşi "Bir Zamanlar Gelecek: 2121" 21 Ocak 2025 Salı 18:30-20:00 Türkiye, 2022, Türkçe, İngilizce Altyazılı, 92 dakika Yönetmen: Serpil Altın 21.yüzyılın sonlarında, iklim krizi ve kıtlık nedeniyle yeryüzü yaşanamaz hale gelmiştir. Hayatta kalan az sayıda insan, yerin altına kurdukları kolonilerde yaşam mücadelesi verirken, Genç Yönetim’in dayattığı “Kıtlık Kanunları” acımasız bir düzeni zorunlu kılar: Yeni bir hayatın bedeli, yaşlı neslin yok edilmesidir. Yer altındaki evlerinde kadın, adam, çocuk ve büyükanne olarak yaşayan bir ailenin hayatı yeni doğacak bebek yüzünden değişir. Sinemamızın ilk eko-distopya örneklerinden biri olan Bir Zamanlar Gelecek: 2121, çarpıcı bir anlatımla “nasıl bir gelecek bizi bekliyor?” sorusunu ele alırken, insanlık, aile ve doğa arasındaki kopma noktasını etkileyici bir şekilde gözler önüne seriyor. Gösterim sonrasında Yuvam Dünya Derneği İletişim Koordinatörü Merve Selamet’in moderatörlüğünde yönetmen Serpil Altın ile söyleşi yapılacak. REKLAM Film Gösterimi ve Söyleşi “Neandria” 28 Ocak 2025 Salı 18:30-20:00 Türkiye, 2023, Türkçe, İngilizce Altyazılı, 90 dakika Yönetmen: Reha Erdem .png Neandria, antik kentin yakınlarındaki bir köyde, annesiyle birlikte yaşayan ve atletizm yarışlarına hazırlanan Suna adlı bir genç kadını odağına alıyor. Film, insanlık tarihinin kolektif hafızası ve doğayla olan ilişkisi üzerine etkileyici bir anlatı sunuyor. Görsel estetiği ve şiirsel diliyle tanınan Erdem, bu yapımda geçmişin izlerini günümüzün krizleriyle harmanlayarak, insanın doğadaki varoluşunu ve toplumsal değerleri sorguluyor. Doğa, tarih ve insan arasındaki kırılgan dengeyi konu edinen Neandria, seyirciyi hem görsel hem de düşünsel bir yolculuğa davet ediyor. Gösterim sonrasında Yuvam Dünya Derneği İletişim Koordinatörü Merve Selamet’in moderatörlüğünde filmin Sürdürülebilir Yapım Sorumlusu Kiraz Erdem ile söyleşi yapılacak.

REKLAM Film Gösterimi “Animal” 4 Şubat 2025 Salı 18:30-20:15 Fransa, 2021, Fransızca, Türkçe Altyazılı, 105 dakika Yönetmen: Cyril Dion Film insanlığın diğer canlılar arasındaki yerini sorguluyor. Daha önce TOMORROW ile kendi vizyonunu sunan Cyril Dion ve primatolog Jane Goodall’un öncülüğünde, iki genç diğer türlerle avcıdan çok ev arkadaşı gibi yaşamayı mümkün kılan başka bir yaşam biçimi bulmak için olağanüstü bir yolculuğa çıkarlar. Bunun için dünyayı dolaşarak bilim insanları ve aktivistlerle tanışırlar. Söyleşi Çevre Dostu, Sürdürülebilir Film Yapımı 5 Şubat 2025 Çarşamba 18:30-20:00 Moderatör: Dr. Ekin Gündüz Özdemirci (EkoFilm: Sürdürülebilir Yapım Platformu) REKLAM Konuklar: Nurten Bayraktar (EkoFilm: Sürdürülebilir Yapım Platformu), Ersin Gök (Sinema-TV Sendikası), Zeynep Santıroğlu Sutherland (AZ Celtic Films) Çevre dostu, sürdürülebilir film yapımının temellerini ve Türkiye’den örnek uygulamalar üzerinden sektörün dönüşümü tartışılıyor. Söyleşi Film ve Dizilerde Çevre Dostu Hikâye Anlatıcılığı 6 Şubat 2025 Perşembe 18:30-20:00 Moderatör: Nurten Bayraktar (EkoFilm: Sürdürülebilir Yapım Platformu) Konuklar: Dr. Ekin Gündüz Özdemirci (EkoFilm: Sürdürülebilir Yapım Platformu), Merve Selamet (Yuvam Dünya Derneği) Hikâye anlatıcılığının iklim krizi farkındalığına etkisini yerli ve yabancı yapımlardan örneklerle ele alıyor, Türkiye’deki dizilerde başlayan farkındalık kampanyaları konuşuluyor. Seminer Film ve Medya Eğitiminde Sürdürülebilirlik 7 Şubat 2025 Cuma REKLAM 18:30-20:00 Konuşmacılar: Dr. Ekin Gündüz Özdemirci & Nurten Bayraktar (EkoFilm: Sürdürülebilir Yapım Platformu) Çevre dostu, sürdürülebilir film yapımı, film eğitiminin bir parçası haline nasıl getirilebilir?

Üniversite eğitimi, film ve medya sektöründe çevresel sürdürülebilirlik farkındalığının gelişimine nasıl katkı sağlayabilir?

Prodüksiyon ve içerik üretiminde çevre dostu uygulamalar, mevcut ders ve müfredatlara nasıl etkin bir şekilde entegre edilebilir? Bu sorular üzerinden ilgili alanlardan akademisyenlerle bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuluyor. Ücretsiz olarak katılım sağlanabilecek etkinlik serisi ile ilgili ayrıntılı bilgi için: