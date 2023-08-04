Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Filler neden unutmaz? Fil hafızalı sözü nereden geliyor, gerçekten hiçbir şeyi unutmuyorlar mı?

        Filler gerçekten hiçbir şeyi unutmaz mı?

        Filler doğa üstü hafızalarıyla tanınır. Fil hafızalı deyimi de buradan gelir. Peki filler gerçekten hiçbir şeyi unutmaz mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          FİLLER GERÇEKTEN UNUTMAZ MI?

          "Fil hafızalı" deyimi, fillerin yaşadıkları olayları unutmamasından dolayı söylendiği bilinir. Peki filler gerçekten unutmaz mı?

          Bir filin asla unutmadığını söylemek imkansız olur ancak büyük dostlarımız hayatta kalma arzusuyla ayrıntıları hatırlamak konusunda oldukça zekidir.

        • 2

          AVCILARININ KOKU VE SESLERİNİ HATIRLARLAR

          Örneğin yaşlı Afrika filleri avcı hayvanların seslerini ve kokularını hatırlar. Hatta kokuları ve giysilerine bağlı olarak insan grublarını ayırabilirler. Kurak bir ovada su kaynağı bulmak için eski adımlarının izini sürebilirler ve aile üyelerinin adımlarını diğer yüzlerce filden ayırt edebilecek kadar güçlü bir hafızaya sahiptirler.

        • 3

          BEYİNLERİ AYRINTILARI HATIRLAR

          Bangor Üniversitesi'nde Zooloji bölümünde öğretim görevlisi olan Grame Shannon, "Savana gibi son derece dinamik bir ortamda yeterli yiyecek ve su arayabilmek, aynı zamanda karmaşık sosyal ilişkilerini yöneterek, avalanabilmek için gerekli ayrıntıları hatırlayan beyinleri vardır" dedi.

        • 4

          UZUN GÖÇ YOLLARINI HAFIZALARI SAYESİNDE ATLATIRLAR

          Harvard Tıp Fakültesi'nde fillerin işitmesi üzerine çalışan bir öğretim üyesi Caitlin O'Connell "Bir filin hafızası, çok uzun bir göçü atlatmak için önemli olan ağaç ve su kaynaklarını içeren uzun göç yollarını hatırlayabilir" dedi.

        • 5

          EN BÜYÜK TEMPORAL LOBA SAHİP KARA MEMELİSİDİR

          Filler ayrıca kara memelileri arasında en büyük mutlak beyin boyutuna ve vücut boyutuna göre en yüksek temporal loba sahiptir. Temporal lob, beyinin sesleri işlemekten ve hafızayı kodlamaktan sorumlu kısmıdır.

          Kaynak: Live Science

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        İsveç'te kültür festivaline saldırı
        İsveç'te kültür festivaline saldırı
        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        15 yaşındaki Büşra'yı vahşice öldürmüştü! Caniden pişkin savunma!
        15 yaşındaki Büşra'yı vahşice öldürmüştü! Caniden pişkin savunma!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Doksuri Tayfunu vurdu: 1,2 milyon kişi tahliye edildi!
        Doksuri Tayfunu vurdu: 1,2 milyon kişi tahliye edildi!
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Sıtmayla mücadelede 'rastlantısal keşif'
        Sıtmayla mücadelede 'rastlantısal keşif'
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Park halindeki TIR'a çarptılar!
        Park halindeki TIR'a çarptılar!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        Pepe'de flaş gelişme!
        Pepe'de flaş gelişme!
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
        Habertürk Anasayfa