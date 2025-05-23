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        Haberler Dünya "Filistinliler çatışmanın en acımasız evresini yaşıyor" | Dış Haberler

        Guterres: Filistinliler çatışmanın en acımasız evresini yaşıyor

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinlilerin çatışmanın en acımasız evresini yaşadıklarını belirtirken, İsrail'in yardımları engellemesine dikkat çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 19:25 Güncelleme: 23.05.2025 - 19:25
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        "Filistinliler çatışmanın en acımasız evresini yaşıyor"
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        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki Filistinlilerin, çatışmanın en acımasız evresini yaşadığını, İsrail'in 80 gün boyunca hayati önem taşıyan yardımları engellediğini söyledi.

        Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki son gelişmeler hakkında konuştu.

        "Gazze'deki Filistinliler, bu acımasız çatışmanın belki de en acımasız evresini yaşıyor." ifadesini kullanan Guterres, İsrail'in yaklaşık 80 gün boyunca hayati önem taşıyan uluslararası yardımların girişini engellediğini belirtti.

        Guterres, uluslararası açlık değerlendirme kuruluşlarının tespitlerine atıfta bulunarak, Gazze'nin tüm nüfusunun kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

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        İsrail'e, uluslararası insancıl hukuk kapsamında yerine getirmek zorunda olduğu "açık yükümlülüklerini" hatırlatan BM Genel Sekreteri Guterres, Tel Aviv yönetiminin sivillere insanca davranması gerektiğini söyledi.

        "(Gazze'ye) sonunda, bir miktar yardım geçti." diyen Guterres, son günlerde, Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yaklaşık 400 kamyonun girişine onay verildiği bilgisini paylaştı.

        Guterres ayrıca, Gazze'nin abluka altındaki kuzey bölgesinde yaşayan Filistinlilere "hiçbir şeyin ulaşmadığını" ifade etti.

        BM Genel Sekreteri, şunları kaydetti:

        "Yeniden dağıtılan mallara katı kotalar uygulanıyor ve gereksiz gecikme prosedürleri uygulanıyor; yakıt, barınak, pişirme gazı ve su arıtma malzemeleri gibi diğer temel ihtiyaçlar yasaklanıyor. Bu arada, İsrail askeri saldırısı korkunç ölüm ve yıkım seviyelerinde seyrediyor. Uluslararası hukuka ve insani ilkelere, bağımsızlığa ve tarafsızlığa saygı göstermeyen hiçbir plana katılmayacağız."

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