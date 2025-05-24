Filistinli doktor 10 çocuğundan 9'unu kaybetti

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde çalışan Filistinli kadın doktor, İsrail saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'nde doktorluk yapan Ala en-Neccar'ın hastaneye gitmek için evden çıkması sonrasında evinin hedef alındığını belirtti.

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İsrail ordusunun şiddetli saldırısında Filistinli kadın doktor Neccar'ın en büyüğü 12 yaşında olan 10 çocuğundan 9'unun hayatını kaybettiğini ifade eden Burş, saldırıdan yaralı olarak kurtulan Neccar'ın eşi Hamdi en-Neccar ve 1 çocuğunun yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı.

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Saldırının Gazze'deki sağlık personelinin katlandığı gerçekliğin bir örneği olduğuna dikkati çeken Burş, "Acıyı tarif etmek için kelimeler yetersiz kalır. Gazze'de hedef alınanlar yalnızca sağlık çalışanları değil; İsrail'in saldırıları daha da ileri giderek tüm aileleri yok ediyor." ifadelerini kullandı.

Öldürülen 9 çocuktan 7'sinin cesedine ulaşıldı

Saldırıda kadın doktorun eşi Hamdi en-Neccar (40) ile çocukları Yahya (12), Rakan (10), İf (9), Cubran (8), Rislan (7), Rifan (5), Sidin (3), Lokman (2) ve Sidra (6 aylık) hayatını kaybetti. Şu ana kadar çocuklardan 7'sinin cesedine ulaşılırken, 2'si enkaz altında kaldı.

Şu an yoğun bakımda olan Adem (11), Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra'nın ifadesiyle, İsrail'in işlediği katliamın tek tanığı oldu. Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada da hastane doktorlarından Yusur Ebu er-Riş'in sözlerine yer verildi. Doktor Riş, acılı Neccar'ın sabırlı bir şekilde ameliyathaneye alınan oğlunun kapısında beklediğini ifade etti. Riş, 9 çocuğunu kaybeden anne Neccar'dan bahsederken, şunları kaydetti: "Gazze’deki zorlu koşullarda, acının detaylarını tarif etmenin bile yeni bir acıya dönüştüğü bu yerde, kendi çocuklarını geride bırakıp görevini yapmak ve kendini hasta çocuklara adamak için hastaneye gelen bir doktor…" REKLAM İsrail, evde 10 çocuk ve bir doktor olduğunu bilerek kasten hedef aldı Doktor Hamdi'nin yeğeni Süheyr en-Neccar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun evi önce patlamayan, birkaç dakika sonra da patlayan bir füzeyle vurduğunu ve içeridekilerin evi tahliye etmesine fırsat tanımadığını söyledi. "İsrail ordusu, kullandığı teknolojiyle evde en büyüğü 12 yaşında, en küçüğü 6 aylık olan 10 çocuk ve Filistinlilere insani hizmet sunan bir doktor olduğunu biliyordu ve evi kasten hedef aldı." diyen Süheyr, saldırıdan sağ kurtulan baba ile oğlunun durumlarının ise ağır olduğunu kaydetti.

Çocukların, saldırı sonrasında kömürleşmiş, başları kopmuş ve parçalanmış bir şekilde hastaneye getirildiğini ifade eden Süheyr, bu nedenle onlara son vedalarını bile yapamadıklarını anlattı. "İsrail ordusu, masum çocukları öldürmeyi hobi edinmiş durumda" Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, "dokuz çocuğun korkunç bir şekilde katledilmesinin, İsrail ordusunun, masum çocukların canını almayı bir hobi ve zevk aracı haline getirdiğini gösterdiği" vurgulandı. Bu korkunç katliamın, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği savaş suçları ve soykırımın "iğrenç" bir örneği olduğuna işaret edilen açıklamada, bu tür katliamların, sivillere ve özellikle de çocuklara yönelik suç zihniyetini bir kez daha ortaya koyduğu dile getirildi. Hamas ise Neccar ailesinin 9 çocuğunun hayatını kaybettiği saldırıyı "vahşice" olarak nitelendirdi. Açıklamada, "söz konusu vahşi katliamın, İsrail'in sadizmini ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile soğukkanlılıkla ve hiçbir ahlaki veya insani kaygı duymadan kitlesel cinayetler işleyen insan canavarlarının içine kök salmış derin intikam ruhunu" yansıttığı ifade edildi.

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana, sağlık personelini ve ailelerini, insani görevlerini yerine getirmelerini engellemek amacıyla kasıtlı olarak hedef aldığına ve bunun "modern tarihte sağlık personeline karşı işlenen en iğrenç suçlarından biri olduğuna" işaret edildi.