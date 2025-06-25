Filistin telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Filistin'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Filistin toprakları Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden oluşan ve yıllardır süregelen karmaşık siyasi durumuna rağmen kültürel ve ekonomik olarak canlılığını sürdüren bir coğrafyadır. Gelişmekte olan ticari girişimler, artan eğitim projeleri ve dijitalleşme çalışmaları, Filistin'in uluslararası sistemde kendini ifade etme yollarını çeşitlendirmiştir. Ülkeyle bağlantı kurmak isteyen yatırımcılar, akademisyenler, girişimciler ve turistler için bazı temel idari bilgiler önem kazanmaktadır. Filistin telefon kodu, para birimi, plaka kodu ve alan adı uzantısı gibi temel bilgiler; uluslararası işlemlerde, resmi belgelerde, bankacılık işlemlerinde ve internet erişiminde sıkça karşımıza çıkan teknik detaylardır. Şimdi bu başlıkların her birini ayrıntılı şekilde ele alalım.

REKLAM

REKLAM advertisement1

FİLİSTİN TELEFON KODU NEDİR?

Filistin’in uluslararası telefon kodu +970’dir. Bu kod, Filistin topraklarıyla telefon bağlantısı kurmak isteyen herkesin numaranın başına eklemesi gereken koddur. Türkiye’den veya dünyanın herhangi bir ülkesinden arama yapmak isteyenler +970 ile aramaya başlarlar. Ancak Filistin’in karmaşık siyasi yapısından ötürü, bazı bölgelerde İsrail’in +972 kodu da kullanılabiliyor.

Filistin’de telefon altyapısı büyük oranda mobil iletişime dayanmaktadır. Sabit hat kullanımı oldukça sınırlıdır ve kırsal alanlarda neredeyse hiç yaygın değildir. Başlıca mobil iletişim sağlayıcıları arasında Jawwal (Palestine Cellular Communications Company), Wataniya Mobile (Ooredoo Palestine) ve Paltel bulunmaktadır. Mobil şebeke kapsama alanı, özellikle Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde oldukça geniştir. Fiber optik yatırımlar ve internet altyapısı geliştirme projeleri, bölgede internet hızını ve kesintisiz bağlantı kalitesini her geçen gün artırmaktadır. REKLAM Mobil iletişim, Filistinlilerin günlük yaşamında oldukça merkezi bir yere sahiptir. İnsanlar banka işlemlerini, resmi ödemelerini ve alışverişlerini büyük oranda mobil cihazları üzerinden gerçekleştiriyor. Mobil cüzdan sistemleri ve QR kodla ödeme yöntemleri de genç nüfus arasında oldukça yaygın. FİLİSTİN PARA BİRİMİ NEDİR? Filistin’de resmi olarak kullanılabilecek tek bir yerel para birimi bulunmamaktadır. Bunun yerine, dolaşımda birkaç farklı para birimi yer almaktadır. En yaygın kullanılan para birimi İsrail Yeni Şekeli (ILS) ve Ürdün Dinarı (JOD) olurken, Amerikan Doları (USD) da özellikle büyük alışverişlerde ve turistik işlemlerde sıkça kullanılmaktadır.

Banknot ve madeni para sistemleri Filistin’e özgü olmadığından dolayı bölgedeki tüm bankacılık işlemleri çoklu para birimi üzerinden yürütülmektedir. Resmi işlemlerde sık sık ILS ve USD tercih edilirken, ticaret yapan bazı firmalar ve sınır bölgelerindeki işletmeler Ürdün Dinarı üzerinden de işlem yapmaktadır. Bankacılık sistemi büyük oranda gelişmiş olup, özellikle Batı Şeria’da faaliyet gösteren çok sayıda uluslararası banka ve yerel finans kuruluşu bulunmaktadır. Mobil bankacılık uygulamaları, elektronik cüzdan sistemleri ve kredi kartı kullanımı da hızla yaygınlaşmaktadır. Döviz bozdurma işlemleri ise hem bankalar hem de lisanslı döviz büroları aracılığıyla kolaylıkla yapılabilmektedir. REKLAM FİLİSTİN PLAKA KODU NEDİR? Filistin’de araç plakaları Filistin Yönetimi tarafından düzenlenmekte ve bölgeye göre farklı renk kodlarıyla ayırt edilmektedir. Uluslararası araç tanımlaması ise PS kodu ile yapılır. Plaka sisteminde birkaç temel özellik öne çıkar: Beyaz zemin üzerine yeşil yazılı plakalar özel araçları gösterir.

Sarı zemin üzerindeki plakalar İsrail makamlarınca verilen ve Batı Şeria’da bazı Filistinlilerce kullanılan araçları temsil eder.

Turuncu renkli plakalar ticari taşıtlar ve taksiler içindir.

Resmi devlet araçları ve diplomatik plakalar farklı renk kombinasyonları ile düzenlenir. Araç tescili ve denetimleri Filistin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Son yıllarda araç plakalarında dijital takip sistemlerinin geliştirilmesi için çeşitli modernizasyon çalışmaları yapılmaktadır.

FİLİSTİN ALAN ADI UZANTISI NEDİR? Filistin'in dijital kimliğini temsil eden alan adı uzantısı .ps şeklindedir. Filistin’de faaliyet gösteren resmi kurumlar, üniversiteler, şirketler ve bireyler internet sitelerinde bu alan adını tercih etmektedir. Yönetimi PNINA (Palestine Network Information Center) tarafından yürütülmektedir. Filistin’de dijitalleşme süreci siyasi kısıtlamalara rağmen oldukça hızlı ilerlemektedir. Özellikle genç girişimciler ve start-up projeleri .ps uzantısını markalaşmada aktif şekilde kullanmaktadır. Aynı zamanda e-devlet projeleriyle vatandaşlara birçok resmi hizmet dijital ortamda sunulmaktadır.