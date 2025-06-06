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        Haberler Dünya Saldırıların gölgesinde bayram! Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa Habertürk'e konuştu - En son haberler | Dış Haberler

        Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa Habertürk'e konuştu

        Bu bayram Gazze için bayram gibi bayram değil. Binlerce Filistinli İsrail saldırıların gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa Habertürk'e konuştu

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 06.06.2025 - 19:28 Güncelleme: 06.06.2025 - 20:01
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        Saldırıların gölgesinde bayram
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        Hastaneler, kamplar, yardım konvoyları acımasızca vuruluyor. İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle buruk bir Kurban Bayramı yaşanıyor. Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa Habertürk Ankara Büro'dan Emre Karaca'ya konuştu.

        Gazzelerinin yaşadığı zorluklara ve bayrama dair mesajlar veren Mustafa şunları söyledi: Filistin halkı ile Türk halkının bayram gelenekleriyle benzerdir. Aileleriyle bir araya gelirler. Bayram aslında sevinç dönemidir. Ancak artık hiçbir şey eskisi değil. Bu 7 Ekim'den bu yana dördüncü bayram. Filistin'deki insanlar eskisi gibi mutlu değil.

        "İNSANLAR BİRBİRİNİ ZİYARET EDEMİYOR"

        Artık kutlama değil anma şeklinde geçiyor. Bayram namazı kılınıyor, şehitlerin mezarları ziyaret ediliyor. İsrail, bayrama saygı göstermiyor. Gazze'de insanları öldürmeye devam ediyor. Batı Şeria'da da kontrol noktaları nedeniyle insanlar birbirini ziyaret edemiyor. Maalesef Filistinliler bayram sevincinden bayram sevincinden mahrum.

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        "NETANYAHU SAVAŞIN DEVAMINDAN YANA"

        Umutla bir ateşkesin sağlanması bekleniyor. İsrail ateşkes görüşmelerini ciddiye almıyor. İsrail hükümeti savaşın devamını istiyor. Netanyahu yalan söylüyor. İsrail toplumundan baskı var ancak Netanyahu savaşın devamından yana. Filistin halkının pes etmesini, kendi topraklarından vazgeçerek göç etmesini istiyorlar.

        "FİLİSTİN DEVLETİ ENGELLENEMEYECEK"

        17 Haziran'da ABD'nin New York kentinde düzenlenecek iki devletli çözüm konferansa işaret eden Faed sözlerini şöyle tamamlıyor:

        Şu anda 149 ülke Filistin'i devlet olarak tanıyor. Bu ayın ortasında ABD'de bir konferans düzenlenecek. Orada bu sayının artmasını bekliyoruz. İsrail'in uygulamaları Filistin devletinin kurulmasını engelleyemeyecek.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Mustafa Faed
        #Filistin kurban bayramı
        #haberler
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