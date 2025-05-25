Filistin'de iki devletli çözümü destekleyen 20 ülke Madrid'de toplandı

Israil'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra İspanya'nın girişimiyle kurulan ve "Madrid Grubu" adı verilen, Gazze konulu toplantıların beşincisi gerçekleşti.

Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın temsil ettiği toplantıya 20 ülke Dışişleri Bakanı ya da Bakan Yardımcısı katıldı.

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, basına yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz var o da insanlık dışı bu savaşı bitirmek. İsrail, masum sivil halkı öldürmeye devam ediyor. Buna sessiz kalmakta suç ortaklığıdır." dedi.

İsrail'in sahip olduğu hakların hepsine Filistin'in de sahip olması gerektiğini ve bunun tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini vurgulayan Albares, "Filistinliler ömür boyu cezalandırılamaz. İki devletli çözüm İsrail'e karşı değildir. Aynı zamanda onun güvenliğini savunmaktır. Bu savaşın hiçbir gerekçesi yoktur. İsrail'in yaptığı Gazze'yi uçsuz bucaksız bir mezarlığa çevirmekten başka bir şey değildir." şeklinde konuştu.

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"Filistin Devleti'nin tanınması gerekliliğini masaya yatıracağız." diyen Albares, "Bölgedeki herkes için tek çıkar barıştır. Tüm Birleşmiş Milletler ülkelerini, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini engellemesine karşı ses çıkarmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Madrid'deki toplantının önceliklerinin, "İsrail'in Gazze'deki şiddetinin durdurulması, şartsız ve İsrail'in kontrolünde olmadan insani yardımların girişinin sağlanması ve iki devletli çözüme yeni bir ivme kazandırmak" olduğunu kaydeden Albares, "Avrupa Birliği, İsrail ile Ortaklık Anlaşmasını derhal askıya almalıdır. Çok daha etkili bir silah ambargosu uygulanmalıdır." çağrısında bulundu. "Bu savaşı durdurmalıyız, zaman lehimize işliyor." diyen Albares, "İki devletli çözüme karşı İsrail'in sunduğu alternatif ne? Tüm Filistinlileri öldürmek mi? Elbette hayır. Bu savaşı durdurması gereken İsrail'dir." açıklamasını yaptı. Albares, İsrail'e karşı olası yaptırımlarda, siyasileri de kapsayan bireysel yaptırımlar dahil hiçbir seçeneği dışarıda bırakmadıklarını ifade etti. Özellikle Avrupa nezdinde İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü hayata geçirme yönünde çaba gösteren Madrid Grubu'nun bugünkü toplantısının ardından ortak bildiri yerine ortak yazılı basın açıklaması olacağı belirtildi. İsrail'in Gazze'de saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana "Madrid Grubu" 5. kez toplanırken, katılımın son toplantıya oranla iki kat arttığına vurgu yapıldı.