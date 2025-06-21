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        Haberler Bilgi Spor Filenin Sultanları puan durumu güncel tablo || 2025 Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları kaçıncı sırada, puanı kaç?

        Filenin Sultanları puan durumu: 2025 Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları kaçıncı sırada?

        Filenin Sultanları, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde fırtına gibi esmeye devam ediyor. İstanbul'da oynanan ikinci hafta maçlarında Dominik Cumhuriyeti ve Kanada karşısında sahadan 3-0'lık net galibiyetlerle ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yoluna namağlup devam ediyor. 6'da 6 yaparak büyük bir başarıya imza atan milliler, bu akşam Güney Kore karşısında seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Karşılaşma ile, Filenin Sultanları'nın ligdeki puan durumu ve sıralaması sporseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 20:13 Güncelleme: 22.06.2025 - 09:47
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        • 1

          FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde yenilgi yüzü görmeyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, güçlü performansını İstanbul etabında da sürdürüyor. Çin'deki ilk hafta karşılaşmalarında 4'te 4 yaparak lige mükemmel bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, İstanbul’da Dominik Cumhuriyeti ve Kanada’yı da 3-0’lık skorlarla geçerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Güney Kore karşısında da hata yapmak istemeyen milliler, hem liderliği korumayı hem de Milletler Ligi’nde yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor. İşte detaylar...

        • 2

          FİLENİN SULTANLARI TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde (VNL) 16 puanla İtalya'nın hemen arkasından 2. sırada yer alıyor.

        • 3

          2025 FIVB MİLLETLER LİGİ FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU

          1- İtalya 17

          2- Türkiye 16

          3- Polonya 15

          4- Japonya 14

          5- Almanya 13

          6- Çin 12

          7- Brezilya 11

          8- Dominik Cumhuriyeti 7

          9- Hollanda 8

        • 4

          10- Bulgaristan 7

          11- ABD 6

          12- Kanada 5

          13- Çek Cumhuriyeti 4

          14- Tayland 4

          15- Fransa 4

          16- Güney Kore 3

          17- Belçika 3

          18- Sırbistan 4

        • 5
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