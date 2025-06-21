FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde yenilgi yüzü görmeyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, güçlü performansını İstanbul etabında da sürdürüyor. Çin'deki ilk hafta karşılaşmalarında 4'te 4 yaparak lige mükemmel bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, İstanbul’da Dominik Cumhuriyeti ve Kanada’yı da 3-0’lık skorlarla geçerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Güney Kore karşısında da hata yapmak istemeyen milliler, hem liderliği korumayı hem de Milletler Ligi’nde yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor. İşte detaylar...