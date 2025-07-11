Filenin Sultanları puan durumu: A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ikinci maçında Çekya'yla karşılaşıyor. Apeldoorn şehrinde oynanacak karşılaşma, 11 Temmuz TSİ 21.30'da oynanacak. Kritik mücadele sebebiyle, Filenin Sultanları VNL Milletler Ligi'nde kaç puan topladığı ve puan durumunda kaçıncı sırada olduğu, sporseverler tarafından araştırılan konular arasında yer aldı. İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL Milletler Ligi puan durumu...
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Filenin Sultanları puan durumu... Oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alan A Milli Kadın Voleybol Takımı 22 puan topladı. Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, Çekya'nın ardından, sırayla 12 Temmuz'da İtalya ve 13 Temmuz'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek. Peki, "A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte detaylar...
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2025 FIVB MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU
1- İtalya 25 (9 maç 9 galibiyet)
2- Polonya 24 (9 maç 8 galibiyet 1 mağlubiyet)
3- Brezilya 23 (9 maç 8 galibiyet 1 mağlubiyet)
4- Türkiye 22 (9 maç 8 galibiyet 1 mağlubiyet)
5- Japonya 21 (9 maç 7 galibiyet 2 mağlubiyet)
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6- Çin 17
7- Almanya 16
8- ABD 14
9- Çek Cumhuriyeti 10
10- Dominik Cumhuriyeti 10
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FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI
11 Temmuz 21.30 Çekya-Türkiye / TRT 1
12 Temmuz 20.00 Türkiye-İtalya / TRT 1
13 Temmuz 21.00 Sırbistan-Türkiye / TRT Spor
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KADRO
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın